Tokrat pa so poklicni gasilci iz ljubljanske brigade omogočili, da je igra grafično "slovenska" - pred ustvarjalce so pripeljali gasilske tovornjake, pokazali njihove uniforme, opremo. "Mi smo vendarle drugačni od ameriških gasilcev, ki jih največkrat vidimo v teh animiranih stvareh," se posmeji Robert Okorn.

Foto: BoBo

Igro so predstavili v ponedeljek zvečer v prvi slovenski družabni kavarni, ki je pred dvema letoma vrata odprla v ljubljanski Župančičevi jami, množici družabnih iger na njihovih policah pa se je zdaj pridružila še omenjena gasilska.

Preizkusite se lahko na dveh nivojih - na družinskem ali naprednem. Foto: BoBo

"Prepoznali smo, da je ta igra neka dodana vrednost tudi same gasilske organizacije, pravzaprav temu, kar gasilci počnemo. To vključuje tudi elemente tega timskega dela, pokaže, da sam gasilec kot eden ne more nič. Všeč nam je bilo tudi to, da ni posameznega zmagovalca, da vse ekipe dosežejo rezultat. Pozitivna stvar je tudi, da bo lahko sodelovala cela družina in je, pošteno povedano, tudi odmik od zloglasnih računalnikov," Okorn pojasnjuje, zakaj so se odločili za sodelovanje.

Preigravanje resničnih scenarijev

"V to igro smo se res trudili vključiti stvari, ki so realistične, da ni nekih fantazijskih stvari, ampak da se otroci in odrasli spoznamo s stvarmi, ki se dogajajo - goreč cigaretni ogorek, požar, prometna nesreča. Da se spoznajo z gasilsko opremo, kakšne so možnosti gasilcev, kako pomembno je sodelovati in komunicirati. Kako se je treba prilagajati situaciji, takšna kot je - na primer, ko pride močan veter in se ogenj razširi, kar pomeni, da je treba ukrepati v situaciji, ki je takrat nastala. Ta igra spodbuja k spoznavanju gasilcev in hkrati k sodelovanju, komunikaciji, reševanju problemov," pripoveduje Maja Milavec, ki je sodelovala pri dizajnu igre.

Igra za dva do štiri igralce je načeloma namenjena starejšim od osem let, a ker se za sodelovalno igro, jo v družbi starejših lahko igrajo tudi leto ali dve mlajši.

Združite igralne plošče in ustvarite pokrajino. Ogenj se na posameznih poljih širi hitreje kot na drugih. Foto: BoBo

Da bodo znali ravnati prav tudi v resničnem življenju

In prav na izobraževanje najmlajših stavijo tudi gasilci. "V gasilstvu imamo prepoznane nekako tri ciljne skupine: starejši, zaradi pozabljivosti, invalidi, pri katerih je otežkočena evakuacija in pa otroci, predvsem zaradi nevednosti in zvedavosti. Mi poskušamo čim več delati na preventivi, da povemo, kako naj ravnajo, da ne pride do nesreče, požara. In da znajo tudi pomagati, če ne drugega, pravilno poklicati na številko 112. Da povedo, kdo so, kaj se je zgodilo, kakšne so posledice. Uspešnost naše intervencije je v veliki meri odvisna od tega klica. Mi moramo na podlagi enega samega klica ugotoviti, kaj se tam dogaja ter potem tudi pravilno izvoziti z vsemi materialno-tehničnimi in tudi kadrovskimi resursi," pojasnjuje Okorn.

Foto: BoBo

Nikoli sam!

Vsak igralec predstavlja gasilko vozilo, v katerem sta dva gasilca, tako da se tudi zave, da noben gasilec v intervencijo ne gre sam.

"Narava dela je taka, da se dopolnjujemo med sabo, drug drugemu krijemo hrbet, kadar so zahtevnejše intervencije, pa so naše naloge tako in tako take, da jih eden ne more opraviti sam," je pomen timskega dela v praksi opisal "operativec" Franci Golob, ki je bil v svoji gasilski opravi največja zvezda med najmlajšimi obiskovalci predstavitve družabne igre.

Foto: BoBo

"Vse naše intervencije imajo elemente nevarnosti, pa tudi če gre zgolj za odpiranje vrat zaradi suma na onemoglo ali pa 'drugačno' osebo. Ne vemo, kaj nas čaka za temi vrati. Je ni intervencije, ki bi jo gasilec lahko opravil sam," je dodal Okorn.

Posamezni elementi igre so približani resničnosti.Foto: BoBo

Evro od vsake igre namenjen mladim gasilcem

Igra je naprodaj za 35 evrov, v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije pa bo podjete Value Add Games del dobička namenilo mladinskim gasilskim sekcijam - en evro od vsake prodane igre.

"Vsako leto imajo državno tekmovanje o znanju gasilstva v treh kategorijah, ki trenutno poteka na podlagi vprašanj in odgovorov, mi bomo pa za lažje učenje mladih gasilcev to 'igrificirali' in ustvarili kviz, skozi katerega si bodo lažje zapomnili stvari in bo učenje tudi bolj zabavno," pojasnjuje vodja projekta Andrej But.

"Prav tako za najmlajše primanjkuje interaktivnega izobraževalnega materiala, ki bi bil zabaven, tako da bomo za njih izdelali tudi pobarvanke, ki bodo upodabljale slovenska gasilska vozila, saj trenutno vse, kar imajo, prikazuje ameriška gasilska vozila, njihovo opremo," dodaja.

Scenarij določa razporeditev hiš, civilistov in okoliškega ognja. Foto: BoBo

Kot pri monopoliju

Dogodka sta se udeležila tudi Nejc in Tina, ki sta sodelovala pri testiranju. Ker se nam je zdel v projekciji prikazan tutorial na prvi pogled ne ravno najpreprostejši, ju povprašamo, kako se bodo v igri znašli igralci. "Odvisno je, koliko kdo igra iger. Več kot jih igraš, bolj povezuješ stvari med sabo," pojasni Tina.

"V Nemčiji so namizne igre precej bolj del vsakdana, veliko je na tem, da jih gre vsa družina, v Sloveniji pa je hitro težava, če damo na mizo kompleksnejšo igro. Pri tej igri je dobro to, da se lahko prilagaja težavnost. Vsaj prvič bi bilo potrebno, da kdo starejši otrokom postavi igralno ploščo, ampak ko bi to enkrat preigrali in se naučili, bi lahko igrali sami. Mislim, da pravila niso kompleksnejša od monopolija," zagotovi Nejc.

S pripisanim nasvetom na posameznih karticah lahko razširite svoje znanje in se pravilno odzovete v življenjskih situacijah. Foto: BoBo

Učenje in zabava

Za prve vtise vprašamo še pri sosednjih mizah. "Vsekakor zanimiva igra. Ker še ne obvladamo pravil, je nekoliko zapleteno, malo se še lovimo. Fajn je treba mislit zraven, šteti, smo ravno ugotavljali, koliko premikov smo naredili, saj imamo določeno število. Hitro se 'zaplezaš'," pripovedujejo igralci.

A prepričani so, da bo kmalu povsem utečeni, navduši pa jih tudi izobraževalna nota, ki jo bodo med igro deležni otroci. "Eno je, ko starejši otrokom povemo te stvari. Povsem drugače pa je, ko nekaj ugotovijo sami," pravijo.

Gasilskega znanja pač ni nikoli preveč. "Za vsakega našega zaposlenega bomo za novoletno darilo nabavili eno igro, pa naj se grejo 'gasilerijo' še malo doma," Okorn še razkrije načrt Gasilske brigade Ljubljana.