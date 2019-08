Anže Kopitar se med oddihom od ledenih dvoran rad odpravi na golfigrišče. Foto: Mirko Kunšič/BoBo

Slovenski hokejist Anže Kopitar, kapetan moštva Los Angeles Kings, je na preteklih dobrodelnih turnirjih v domovini za dober namen pomagal zbrati že skoraj pol milijona evrov. Lanski izkupiček dobrodelnega turnirja je bil rekorden, organizatorji so zbrali kar 164.000 evrov.

Kopitar pri dobrodelnem turnirju sodeluje že šesto leto zapored. Foto: BoBo

"Niti v tistih najboljših mislih si nisem mislil, da se bo turnir tako prijel in da bomo zbrali toliko sredstev, kot smo jih v vseh teh letih. Največji krivec za to je Joc (Pečečnik, op. a.), ker pozna veliko ljudi in večino organizira, sam imam še najlažje delo. Oba sva zelo ponosna na ta projekt in zagotovo se bova še pogovarjala, da se bo to nadaljevalo. Midva zdaj sodelujeva šest let, turnir pa poteka deveto leto, kar ni kar tako. Upam, da se bo projekt, ki je bil zasnoval dolgoročno, nadaljeval," je o blejskem dobrodelnem turnirju povedal Kopitar.

"Upam, da se bo tudi v prihodnosti zbralo toliko igralcev in ljudi, ki pridejo vsako leto sem, in da bomo zbrali največ, kar lahko," o uspešnosti dobrodelnega turnirja, na katerega se je letos prijavilo okoli 80 igralcev golfa, pravi Kopitar. Turnir vsako leto spremlja tudi dobrodelna dražba. Na lanski so med drugimi licitirali teniški lopar Srba Novaka Đokovića, boksarske rokavice Mika Tysona, dres švedskega nogometaša Zlatana Ibrahimovića in dres slovenskega zvezdnika iz madridskega Atletica Jana Oblaka.

Dražba opreme slovenskih športnih asov

Najbolj vroč predmet na letošnji dobrodelni dražbi bo gotovo dres Luke Dončića. Foto: Reuters

Na letošnji licitaciji je v ospredju športna oprema odličnih slovenskih športnikov. Po Kopitarjevem mnenju bo za licitatorje zagotovo najbolj zanimiv dres odličnega slovenskega košarkarja Luka Dončića, novinca leta v lanski sezoni NBA. Na licitaciji bodo še kolesarski dres Primoža Rogliča z dirke po Italiji, čelada svetovnega motokrosističnega prvaka Tima Gajserja, Kopitarjev reprezentančni dres, rokavice smučarskega skakalca Domna Prevca, čelada alpskega smučarja Boštjana Klineta, za dražbo pa je dres podpisal tudi nogometni sodnik Damir Skomina. Na dražbi se bo možno potegovati tudi za vstopnice za finale nogometne lige prvakov, ki bo v Turčiji.

Letošnja sredstva bodo namenili pediatričnemu oddelku bolnišnice Jesenice in ustanovi Rdeča žoga za obnovo mladinskega doma. "Tako se bo pomagalo mladim, ki so potrebni pomoči, in se jim bo pokazalo kažipote, da ne bodo preveč zabredli," je pojasnili Kopitar, ki se že prihodnji teden odpravlja nazaj v ZDA, kjer ga jeseni čaka začetek njegove 14. sezone v ligi NHL.