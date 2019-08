Nastopajoči na prvem večeru 12. Panča v druži ostalih komikov, ki bodo nastopili v prihodnjih dneh ali pa so prišli le spodbujat nastopajoče. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Letošnji 12. Panč, ki tako kot vsako leto poteka v drugi polovici avgusta na ljubljanskem gradu (v primeru dežja pa v Festivalni dvorani) je z uvodnim večerom, poimenovanim TV-face, občinstvo dodobra razgrel.

Slišati je bilo energične salve smeha, lahko pa rečemo tudi, da so komiki dodobra nadgradili svoje nastope, saj je iz panč-line zaključnih stavkov, pri nekaterih to dodajanje humornih zaključkov trajalo kar nekaj minut, sploh takrat, ko je šlo za razlago kakšne zgodbe, pripetljaja ali analize reklam (Klemen Bučan), vremena (Aleš Novak), obiska koncerta, kjer obiskovalka ni videla mimo skoraj dvometrskega Jana Kreuzerja. Mariborčanka Martina Ipša je razložila, zakaj je nesmiselno obiskovati tekoči trak v fitnesu, ker tečeš, pa nikamor ne prideš. Zbiranje štampiljk ob osvojenih vrhovih - "Ke te je s tabo?" Moška copata Ranko Babič, ni mogel iz svoje kože - slišali smo, kako se starši, ko postanejo dedki in babice, dobesedno zamenjajo. Da o današnjih otrocih ne govorimo: "Moja osemletna hčerka ima že več kot 30 diplom. Gredo v gozd, šola v naravi pa to in diploma: "Ati, poglej, dobila sem spet eno diplomo! Aja, ker znaš hoditi zraven drugih po gozdu? Pa to je svetovni dosežek!"

Lahko bi rekli, da je največje salve smeha na prvem večeru požel Bučan, ki je zraven analize reklam, ki jih je opazil v različnih medijih, povsem navdušil s svojo avtorsko priredbo Gregorčičeve pesmi Soči, le da je glavno vlogo imela Ljubljanica.

Andrej Težak Tešky: "Več kot se lahko smejimo, dlje ko se smejimo, bolj z veseljem bomo to delali. Startali smo s tremi dnevi. Zelo organsko je iz treh šlo na štiri in potem na pet. Letos sem vprašal na ljubljanskem gradu, če je še kakšen dan prost, pa je bil še en, tako sem rekel, dajmo ga napolnit." Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Panč ima končno svojo himno

V vseh šestih dneh letošnjega Panča občinstvo ogrevata Jure in Mark, ki ponujata podoben humor kot Slon in Sadež. Ne boste verjeli, tako sta bila vesela sodelovanja na Panču, da sta ob spremljavi kitar spesnila kar Panč himno (nasmejemo se vsekakor tako besedilu kot (ne)uglašeni interpretaciji.) Tešky, ki je zraven Tina Vodopivca organizator in voditelj dveh večerov, je pojav glasbenih instrumentov v stand-upu takole pokomentiral: "Kar nekaj je komikov, ki v zadnjih letih v svoje nastope dodajajo nekatere instrumente. Jaz sem npr. tudi to naredil v svoji samostojni predstavi Deseti brat. Uroš Kuzman npr. tudi igra, pa Rok Škrlep. To je morda takšna zadeva, ki se sedaj precej preizkuša. Tega še vedno ne more početi vsak, če pa znaš, je pa morda celo še lažje kot predstaviti klasičen stand-up. Tega je pri nas še vedno zelo malo. Lucija Čirović je npr. dodala pa še več - ventrilokvizem (govorjenje iz trebuha, op. a). Mogoče bo to še kdo poskusil. Glavni cilj pa še vedno ostaja, da si čimbolj smešen. Nasmejat moraš ljudi, pa ni pomembno, ali so trije v publiki ali jih je tisoč, kot na Panču. Kaj boš uporabil in kako boš to izvedel, pa je odvisno samo od komika; vsak išče svojo smer."



Jan Kreuzer nas je nasmejal s podrobno reportažo o obisku koncerta, kjer je obiskovalka naredil celo dramo, ker ni videla mimo njega. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Je za stand-up potrebno torej nekaj več? Ali je dovolj le dober komik in mikrofon?

"Mislim, da stand-upu dajejo pestrost predvsem šale in osebnost komika, zato velike potrebe po dodatnih prvinah, ki se izposojajo iz drugih žanrov, niti ne vidim. Prihodnost stand-upa je tam, kjer je bila vedno do zdaj: v humorni interpretaciji družbenih in kulturnih zasnov, ki hodijo po robu in nas kritično opominjajo na njihovo absurdnost. Kaj točno pa to v določenem obdobju pomeni, pa se spreminja," pa meni Jan Kreuzer.

Podobnega mišljenja je Klemen Bučan: "Zame stand-up pomeni, da je komik zabaven, smešen, da se ljudje poistovetijo s šalami. Kar koli imaš kot dodatek, če se ti dobro počutiš, je ok. Ampak pravi stand-up, je, da je samo en človek na odru, govori o sebi, o svetu in s tem stand-up naredi svoje. Jaz sicer vedno rad nastope malce popestrim, dodam ples, kakšne rime, pa te moje pesmice, zato da ni monotono - da ni ravna črta celo uro, ko imam svoj samostojni nastop. V Sloveniji v teh recimo 10, 15 letih, ko delamo to malce bolj resno, se nam ni za bati, da bi zmanjkalo idej."



Aleš Novak nam je razkril, da v zadnjem času "intenzivno študira" vreme, kar mu predstavlja resen izziv. Celo tako zelo se je potopil v branje vremenskih napovedi, da bi, če bi bil ponovno v letih, ko se odločaš za študij, pripravljen biti "resen meteorolog", pa o dodatkih v stand-upu pravi: "Saj ne vem, če bi se res moralo kaj posebnega dodati in razvijati. Če pogledamo stand-up v Ameriki, Angliji, je že petdeset let na tej točki, se sicer razvija, ampak ni kakšnih posebnih radikalnih stvari. Tematike gredo sicer naprej, določene teme, ki smo jih v Sloveniji že obdelali, morda celo preveč, se jim poskušamo izogibati, po drugi strani pa je želja po novih. To je to. Ljudje hodijo na stand-up, ker si bolj kot ne vsak želi slišati določene misli, torej da slišijo brutalno iskrenost na zabaven način. Kakšne posebne revolucije pa ne pričakujem."



Novopečeni očka Klemen Bučan: "Ne, ne bom še zdaj predstvil materiala o menjavanju pleničk in podobnih očetovskih prigodah. Ga hranim za mojo predstavo 18+. Grem kar udarno, preverjeno z materialom zadnjih dveh, treh let. Na Panču moraš pičit le najboljše." Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Stand-up in tabuji. Kaj je tabu danes?

Stand-up že od nekdaj razbija tabuje (homoseksualnost, seks, prigode v odnosih, marihuana, politika, kletvice, kritičnost do zakonov ...). Včasih je bilo javno govorjenje o teh tematikah zelo nesprejemljivo, danes imamo občutek, da je vse že izpeto.

Jan Kreuzer, ki tudi zna poseči po kakšnih političnih šalah ima o "novih tabujih" posebno mnenje: "Slovenska scena je v zadnjih letih izjemno napredovala. Med občinstvom in komiki je vedno nekakšen vzajemni ples. Dokler slovensko občinstvo niti ni dobro vedelo, kaj stand-up je, je bilo praktično nemogoče, da bi iz tega ekosistema vzklilo kaj zelo drugačnega od šal na prvo žogo in preigravanja starih šal. Zdaj je položaj, predvsem v urbanih okoljih, precej drugačna. Ljudje imajo bolj izpiljene okuse in preprosto zahtevajo več, kar me zelo veseli, saj so ravno ta pričakovanja občinstva tista, ki nam komikom omogočajo da rastemo. Kot družba smo morda podrli tabu ali dva, zato določene teme niso več čez rob, smo pa po drugi strani postali bolj občutljivi kot kadarkoli prej. Določeni ljudje od stand-upa pričakujejo politično korektnost in vsesplošno zavijanje v vato, kar pa je popolnoma zgrešeno. Vloga stand-upa je, da družbi na humoren in kritičen način nastavlja ogledalo, zato je nujno, da deluje zunaj teh zasnov, zato, da lahko na glas pove, da je cesar gol – četudi se kdo zaradi tega užali."



Uroš Kuzman:"Letos na Panču ne nastopam, se pa ravno pripravljam na svojo 100-to ponovitev samostojne predstave Profesor Kuzman mlajši. Jo imam tukaj na gradu v okviru festivala Komedija pod zvezdami. Nastopal sem preteklo leto po celi Sloveniji, tudi v večih medijskih oddajah sem bil, tako da bo v prihodnosti veliko tovrstnih anekdot. Pa tudi moji otroci so že malce zrastli, starejši sin je že v šoli, kar je popolnoma drugače kot takrat, ko smo menjavali plenice." Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Čaka nas še pet dni

Danes nas čaka angleški večer. Kanadčan Daniel Ryan Spaulding, ki obožuje Slovenijo in Dalmacijo, je pri nas že dodobra zasidran in s svojo simpatičnostjo in igrivim pogledom, nasmeji še tako zahtevnega člana občinstva. Slišali bomo Jacka Holmesa iz Velike Britanije, Ljubljano je obiskal tudi Reginald Baris iz ZDA, pa Edo Berger iz Nizozemske, povratnica Dana Alexander iz Kanade ter ena najbolj vročih mladih samostoječih šaljivk na svetu, April Macie iz Amerike. Gospodična je osvojila tekmovanje Howard Stern's Hottest and Funniest Chick, poznamo jo iz serije Last Comic Standing na NBC, od prejšnjega tedna pa se na Netflixu razdaja s polurnim šovom Tiffany Haddish presents They Ready ft. April Macie.

V četrtek bo na račun prišel črni humor. Voditelj bo ponovno Andrej Težak Tešky, ki bo z Nikolo Siličem iz Srbije, Gašperjem Bergantom, Markom Žerjalom, Rok Bohincem in Jasminom Lenardom Džamiđičem iz Bosne in Hercegovine.

V petek bo večer Od Vardara do Triglava povezovala Zagrebčanka Marina Orsag. Nastopili bodo: Srdjan Olman inAna Zlatanovič iz Srbije, Saša Turković iz Hrvaške, Masim Mujčinović iz Bosne in Hercegovine in Nikola Todoroski iz Severne Makedonije.

Sobotno vročico bo povezoval Tin Vodopivec. Znano slovensko četico, ki bo skušala nasmejati občinstvo, pa tvorijo: Perica Jerković, Sašo Stare, Lucija Čirović, Rok Škrlep in Boštjan Gorenc Pižama.

Zaključni večer oz. "nedeljskih šest" pa sestavljajo: voditelj Vid Vačič, Admir Baltič, Žan Papič, Matic Kokošar, Željko Čakarević Žalkič in Splitčan Ivan Šarič.