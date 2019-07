Foto: Reuters

Ko je bil glasbenik maja 2018, nekaj mesecev pred smrtjo, aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola, so nekateri oboževalci zaradi njunega razhoda poskušali krivdo preložiti nanjo. V odzivu na Twitterju je takrat zapisala, da je "prelaganje krivde na ženske, če moški ne more shajati, zelo velika težava".

26-letnica je razložila, da je bila zelo dolgo ona tisto, kar je glasbenika držalo skupaj, kot nekakšno lepilo. "Vendar sem sčasoma opazila, da sem postajala vedno manj lepljiva."

Glasbenica sicer redko javno govori o svojem odnosu z Millerjem, zdaj pa je za Vogue priznala, da so tisti tviti izhajali iz popolne predaje. "Ljudje ne vidijo, kaj vse se dogaja, zato so zelo glasni o vseh stvareh, za katere se jim zdi, da so se zgodile. Sploh si ne predstavljate, kako pogosto sem ga opozorila, kaj se bo zgodilo in koliko let najinega prijateljstva ter razmerja sem se borila."

Foto: AP

Razložila je, da njun odnos še zdaleč ni bil popoln, da pa je bil Mac Miller najboljša oseba na svetu. "Nikakor si ni zaslužil vseh demonov, s katerimi se je moral boriti."

26-letni Miller je sicer vedno odkrito govoril o težavah z zlorabo prepovedanih substanc. Po razhodu z znano glasbenico se je osredotočil na glasbo in zgolj nekaj tednov po tem izdal album z naslovom Swimming.

Foto: AP

Odnos s Petom ni bil realističen

Po njegovi smrti so Grandejevo prijatelji spodbudili, naj se začasno preseli v New York, kjer je ustvarila album Thank U, Next, delno tudi kot odziv na njegovo ploščo. "Vendar – če sem popolnoma iskrena – se teh mesecev svojega življenja sploh ne spomnim, ker sem bila tako močno pod vplivom alkohola in ker sem bila tako žalostna. Ne spomnim se, kako se je vse skupaj začelo in končalo, samo vem, da se je kar naenkrat na tabli znašlo deset pesmi."

O razmerju s komikom Petom Davidsonom, ki se je končalo kmalu po Millerjevi smrti, pa je dejala, da je bilo odličen način za to, da se je zamotila in pozabila na vse dogodke zadnjih let, med drugim tudi teroristični napad v manchestrski areni, ki se je leta 2017 zgodil po njenem koncertu. "Razmerje je bilo zabavno, noro in zelo nerealistično, imela sem ga rada, hkrati pa se zavedam, da ga sploh nisem dobro poznala."