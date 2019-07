34-letna nekdanja zmagovalka priljubljenega šova talentov The X Factor in koreograf sta poročni obred, na katerem je bilo 180 svatov, umestila v slikovito, z vinogradi pokrito pokrajino blizu Firenc. Nevesta je po pisanju ameriškega Peopla do oltarja prišla ob zvokih Ave Marie, med obredom pa se je trikrat preoblekla.

Leona in Dennis sta se spoznala leta 2010 med pevkino turnejo The Labyrinth tour, ko je Dennis nastopal v vlogi plesalca.

"Ne moreva dočakati poroke," je pevka zaupala reviji Hello, kako potekajo priprave na poroko. "Dennis je najprijaznejša in najpozornejša oseba, ki sem jo kdaj srečala. Bil je moja opora skozi moje nore vzpone in padce."

Leono je v glasbeni svet izstrelila zmaga v X Factorju leta 2006, postala je ena najuspešnejših zgodb šova talentov. Njen debitantski album Spirit je dosegel več kot osemmilijonsko prodajo. Nato je objavila še štiri albume, nastopala pa je tudi na Broadwayu, in sicer v vlogi Grizabelle v muzikalu Cats.

Dennis, dvakratni svetovni prvak v kategoriji hip-hopa, je zmagovalec nemškega plesnega šova So You Think You Can Dance?. Po selitvi v London je začel sodelovati z velikimi glasbenimi zvezdami, kot so Beyonce, Kylie Minogue, Alicia Keys ...