Kot je povedala za ameriški People, jo prizemljeno držita njena otroka, štiriletni August in sedemletni Jackson, pa tudi delo v njeni organizaciji Charlize Theron Africa Outreach Program, ki se zavzema za pomoč afriškim otrokom.

Natančneje, izobražuje jih o boju proti aidsu, nudi podporo vsem tistim, ki jih bolezen prizadene, sodeluje pa tudi s tamkajšnjimi dobrodelnimi organizacijami. Eno izmed sodelovanj je tako omogočilo dvema milijonoma najstnikom dostop do računalnikov in telefonov, prek katerih bi lahko postavili vprašanja.

Organizacija deluje od leta 2007, večinoma pa se osredotoča na Južno Afriko, od koder prihaja prav sama. V njeni domovini je po nacionalnih podatkih namreč 19 odstotkov populacije, stare med 15 in 49 let, HIV-pozitivnih.

"Želimo smo spodbuditi mlade, da spregovorijo o stvareh, ki bi jih lahko nadzorovali in tako rešili svoje življenje," je najprej povedala Charlize. Dodala je, da je glavna težava v tem, da je Južna Afrika zelo konservativna ob tovrstnih pogovorih.

Začetki so bili težki: "Bilo jim je nerodno, saj so jim ves čas govorili, da ne smejo govoriti o svojem življenju. Spomnim se, da sem prvo noč jokala, saj sem mislila, da se stvari ne bodo nikoli spremenile." Spraševala se je, kako bodo vključili mlade.

18 mesecev pozneje se je vrnila v isto skupino mladih in videli so napredek, ko je 16-letnik spraševal glede zaščite: "To nas je navdušilo, saj je bil tako pogumen, da je govoril o tem pred vrstniki, postavil pa je vprašanje, ki bi mu lahko rešilo življenje."

Korak naprej, a stigma je grozna, je dodala 44-letna oskarjevka: "Mislim, da je stigma eno največjih gonil, ko gre za HIV. Počasi premikamo idejo, da si poškodovan, če prihajaš iz družine, v kateri je nekdo umrl zaradi aidsa. Obstajajo neresnice o tem, kaj pomeni, če ste okuženi s HIV-om. Mladi skušajo širiti pravo sporočilo naprej."

Charlizina organizacija je vzpostavila tudi štipendijski program, ki bo pomagal nadarjenim otrokom, ki pa nimajo možnosti za nadaljevanje šolanja na fakultetah.

Za delo in pomoč drugim jo je navdihnila mama Gerda, to pa namerava prenesti tudi na svoja sinova: "Tako so me naučili, to je prava stvar, ki jo lahko storim."