Taylor Swift se je na vrh lestvice povzpela tudi leta 2016, po uspehu in zaslužku z albumom in turnejo z naslovom 1989. Foto: Reuters

29-letna ameriška pevka se je na vrh lestvice znova prebila po treh letih in za las premagala dva člana razširjene družine Kardashian ‒ lastnico lepotnega imperija 21-letno Kylie Jenner (170 milijonov dolarjev oz. 150 milijonov evrov) in raperja Kanyeja Westa, sicer moža Kyliejine starejše polsestre Kim Kardashian, ki je od 1. junija lani do 1. junija letos v žep pospravil okroglih 150 milijonov dolarjev (133 milijonov evrov).

Swiftova je po oceni revije Forbes v zadnjem letu največ zaslužila s svojo turnejo Reputation, ki je z 266,1 milijona ameriških dolarjev dobička uradno postala najdonosnejša glasbena turneja v ameriški zgodovini. Poleg tega je glasbenica zamenjala založbo in se od Big Machine Records, ki jo je zastopala od najstniških let, preselila k Universalu, kjer se ji med drugim obeta tudi masten delež od prodaje Spotifya ‒ ko se bo Universal pač odločil, da svoj delež v spletni platformi proda.

21-letna Kylie Jenner je svoje podjetje odprla pred štirimi leti, začetni kapital (250.000 dolarjev) pa, tako Forbes, zaslužila z manekenstvom. Foto: AP

Začela s prodajo kompletov za ličenje za 29 dolarjev

Kot omenjeno, se je na drugo mesto lestvice uvrstila nekaj let mlajša Kylie Jenner, nedavno razglašena tudi za najmlajšo milijarderko, ki si je premoženje ustvarila sama. Po mnenju Forbsovih analitikov je samo lani zaslužila 170 milijonov dolarjev pred davki, največji delež svojega bogastva pa ji je prineslo ravno kozmetično podjetje, ki ga je ustanovila pred komaj štirimi leti, ko je začela za 29 dolarjev (dobrih 25 evrov) prodajati komplete premazov in rdečil za ustnice. Samo lani je namreč prodala za 360 milijonov dolarjev izdelkov, pravijo pri Forbsu in dodajajo, da je družba Kylie Cosmetics, ki je v Kyliejini 100-odstotni lasti, vredna najmanj 900 milijonov dolarjev.

Kanyeju največ denarja prinašajo superge

Prvi moški na lestvici je tako šele na tretjem mestu. Kanye West je, pravijo poznavalci pri Forbsu, v zadnjem letu največ zaslužil s prodajo svojih športnih copat Yeezy, ki nastajajo v sodelovanju z družbo Adidas. Samo lani se je prodalo za več kot milijardo omenjenih športnih copat, še dodatne milijone pa je West zaslužil s prodajo športnih oblačil, ki jih prav tako trži pod omenjeno znamko.

Med prvo deseterico najbogatejših zvezdnikov so se uvrstili še: nogometaši Lionel Messi (4. mesto), Cristiano Ronaldo (6.) in Neymar (7.), pevec Ed Sheeran (5. mesto), zasedba The Eagles (8.), televizijski psiholog dr. Phil McGraw (9.) in profesionalni boksar, 28-letni Canelo Alvarez na desetem mestu.

Zanimivo je sicer, da na vrhu lestvice najbogatejših zvezdnikov tokrat sploh ni lanskih največjih zaslužkarjev, ameriškega boksarja Floyda Mayweatherja in igralca/podjetnika Georgea Clooneyja.

V enem letu 100 ljudi zaslužilo 6,3 milijarde dolarjev

Vseh 100 na lestvici je v zadnjih 12 mesecih zaslužilo 6,3 milijarde dolarjev pred davki, so še izračunali strokovnjaki pri Forbsu. Skupina raziskovalcev se sicer pri izračunih premoženja opira na podatke, ki jih zbirajo družba za raziskave trga Nielsen, publikacija Pollstar, filmska podatkovna baza IMDB, svoje pa dodajo še novinarji na podlagi pogovorov s poznavalci šovbiznisa in zvezdniki samimi.