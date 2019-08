73-letni predsednik ZDA ima pet otrok in deset vnukinj in vnukov. Foto: EPA

"Lara Lea Trump in jaz z navdušenjem pozdravljava Carolino Dorothy Trump. Te že imava rada," je predsednikov sin Eric Trump v ponedeljek nekaj minut pred polnočjo objavil na Twitterju. Paru, ki se je poročil leta 2014, se je v zakonu že rodil deček Eric Luke, ki bo septembra dopolnil dve leti.

Lea in Eric Trump že imata sina, ki se je rodil leta 2017. Foto: EPA

35-letni Eric skupaj z bratom Donaldom mlajšim vodi Trumpov poslovni imperij The Trump Organization. Skupaj s 36-letno ženo Leo Trump pa vodita fundacijo, ki financira otroške bolnišnice. Nekdanja novinarka je sicer tudi ena vplivnejših članic kampanje za ponovno izvolitev Donalda Trumpa za predsednika.

73-letni ameriški predsednik Donald Trump ima pet otrok s tremi različnimi ženskami. V zakonu s prvo ženo Ivano Trump so se mu rodili Donald mlajši, Eric in Ivanka, z igralko Marlo Maples ima ameriški predsednik 25-letno hči Tiffany, z zdajšnjo ženo in prvo damo ZDA Melanio pa imata sina Barrona, ki je star 13 let. Poleg Erica, ki se mu je rodil drugi otrok, imata od potomcev ameriškega predsednika otroke še Donald mlajši, ki jih ima pet, in Ivanka, ki ima tri.