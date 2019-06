Princ Charles se je srečal z Danielom Craigom, ki bo agenta upodobil petič. Foto: Reuters

Princ Charles je velik oboževalec agenta v službi njenega veličanstva. Pretekli teden je namreč obiskal snemalni studio Pinewood, kjer je snemanje novega Jamesa Bonda v polnem razmahu. Charles se je po pisanju CNN-a srečal z ekipo in Danielom Craigom ter se sprehodil po studiu, kjer so največ pozornosti pritegnili avtomobili. V studiu so ga poleg Craiga pričakali režiser Cary Joji Fukunaga ter igralci Ralph Fiennes, Naomie Harris in Lashana Lynch.

70-letnik pa si je vzel tudi čas za pripravnike britanskega filmskega inštituta, ki pomagajo pri snemanju filma. "Princ je že 40 let pokrovitelj Britanskega filmskega inštituta. Pod okriljem inštituta po vsej Veliki Britaniji deluje 52 akademij, ki dajejo mladim možnost, da se seznanijo s filmskim ustvarjanjem," so zapisali na Instagramu kraljeve družine.

Snemanje tokratnega Bonda sicer ni potekalo brez težav, najprej je roke od projekta dvignil režiser Danny Boyle, pozneje pa so se pri pisanju scenarija zvrstili številni pisci. Na začetku junija je v studiu izpod nadzora ušla eksplozija, v kateri se je poškodoval član ekipe. Konec maja pa se je med snemanjem na Jamajki poškodoval tudi zvezdnik Craig. Potreboval je operacijo gležnja, po njej pa nekajtedensko okrevanje.

A očitno so težave uspešno prebrodili, producenti so namreč zagotovili, da bo film o agentu 007 v kinematografih po ZDA, Franciji in Veliki Britaniji 8. aprila 2020.