"Cena je na čevlju," so zapisali pri Arizoni. Foto: Instagram

Znamka AriZona’s Ice Tea je sodelovanje z velikanom športne opreme oznanila na Instagramu, kjer je razkrila še, da gre za omejeno serijo dveh modelov športnih copat (Yung 1 in Continental) s potiski s prepoznavno motiviko, uporabljeno na pločevinkah omenjene pijače.

Zelenomodro ozadje, ki ga krasijo rožnati češnjevi cvetovi, tako spominja na pločevinko z okusom zelenega čaja, drugi model pa je navdihnil čaj z okusom limone, poročajo ameriški mediji.

Čevlji bodo na voljo le dva dni

Najbolj zanimiva stvar pri sodelovanju pa je seveda cena: obutev bo namreč mogoče kupiti po izjemni ceni, 99 dolarskih centov. Seveda pa obstaja zanka ‒ na voljo bodo le dva dni, danes in jutri med 11. in 19. uro po krajevnem času, v pop-up trgovini v New Yorku, so v AriZoni zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so poudarili, naj kupci pridejo opremljeni z drobižem: "Samo bankovci za en dolar." Dodali so še, da bo nakup mogoč do razprodaje zalog in da lahko posamezni kupec kupi le en par, ob tem pa pozvali še: "Pridite zgodaj, saj pričakujemo, da bomo hitro razprodani."

Britanski Independent ob tem piše, da Adidas in AriZona že načrtujeta večjo serijo omenjenih copat ‒ a le, če bo zanje dovolj zanimanja.