Zanimiva kreacija, ki jo je v nedeljo zvečer nosil Billy Porter. Foto: EPA

Zvezdnik, ki je zaslovel leta 2013, ko je domov odnesel svojega tonyja za najboljšega igralca in muzikal Kinky Boots, je na sinočnji podelitvi izbral "spolno fluidno večerno obleko" newyorške modne znamke Celestino Couture, ki jo krasi več kot 30.000 kristalov Swarovski, zgornji del je v obliki smokinga, spodnji pa se razširi v obleko z vlečko.

"To je moj poklon elizabetinski modi," je na rdeči preprogi pred podelitvijo tonyjev pojasnil The Hollywood Reporterju in dodal, da sta z oblikovalcem na zadnjem pomerjanju prišla do zamisli, da bi vlečko oblikovala in okrasila tako, da bi spominjala na maternico.

Za to se je, kot je še pojasnil, odločil, ker "so na udaru ženske pravice" in ker se zavzema za enakopravnost vseh, ki so kakor koli prikrajšani, je pojasnil in namignil na debato o omejevanju pravice do splava, ki poteka v ZDA. "Dokler nismo vsi svobodni, ni nihče svoboden," je ob tem še poudaril.