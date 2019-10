Čudovitih modnih kosov in zanimivih stajlingov ni bilo možno videti le na modnih brveh, temveč tudi na naših obiskovalcih. Foto: LJFW/Marko Dellbelo Ocepek

Tretji dan modnih revij so bile na ljubljanskem tednu mode predstavljene kolekcije znamk Julie Kaje Hrovat (JKH), Simone Kogovšek, Renate Bedene, Davida Bacalija, Prik, Sanije Reje Aske, Princip in Artpump, Patricia Pie, Made in Anselma (v sodelovanju z Alpino) ter Mateyaneira. Večer se je zaključil z bučnim aplavzom, ki ga je požela modna revija Petje Zorec. Slednja na LJFW vsako leto navduši s svojimi kolekcijami, ki so jih prepoznali in vzljubili tudi v tujini.

»Letošnja kolekcija zame seveda ni več nova, saj sem jo oblikovala ter se z njo ukvarjala že kar nekaj časa,« se je pošalila vedno simpatična Petja Zorec. »Me pa ekipa LJFW vedno sprejme z odprtimi rokami ter poskrbi, da se tu vedno dobro počutim, zato se izjemno rada vračam, ker je krasno vzdušje,« je še dodala.

Prva dva dni LJFW je Anamaria Goltes spremljala kot gostja, tretji dan pa se je tudi sama sprehodila po modni brvi. Foto: LJFW/Jure Makovec

Po modni brvi se je za Princip in Renato Bedene sprehodila tudi Anamaria Goltes, ki je, kot pravi, med hojo nadvse uživala. »Vedno se rada vrnem v Slovenijo in se udeležim dogodkov kot je LJFW. Čeprav smo majhen narod premoremo ogromno kulture in umetnosti, zato sem res vesela, da pri nas obstaja Ljubljanski teden mode. Danes sem med revijo še posebej uživala, saj je pista res dolga. Daljša kot je, bolj se lahko sprostiš in doživiš ta čaroben trenutek pozornosti ter energije, ki ti jo da množica,« je po reviji povedala Anamaria, ki se v soboto vrača nazaj k Luki Dončiću, ki je uspešno zakorakal v svojo drugo sezono lige NBA.

Gostje so bili navdušeni tudi nad prizoriščem, a dogajanje se danes zvečer seli na novo lokacijo. Na sporedu je namreč modni performans kolekcije Mateje Benedetti, ki se bo odvil v Fotopubovem projektnem prostoru, na nekdanji bencinski črpalki arhitekta Milana Miheliča iz leta 1968. Na prizorišču bo na ogled tudi razstava Jakuba Janse z naslovom Club of Opportunities Ep. 6: Ten Years Night.

Julia Kaja Hrovat (JKH). Foto: LJFW/Jure Makovec

Oblikovalka Julia Kaja Hrovat (JKH) pri svojem ustvarjanju navdih črpa iz zgodovine - na oblačila prenaša barvite vzorce, ki jih sestavljajo zgodbe slovenske kulturne dediščine. Zanimajo jo najrazličnejši simboli in zgodbe naše identitete, njena ciljna publika pa so samostojne in samozavestne ženske.

Simona Kogovšek. Foto: LJFW/Jure Makovec

Oblačila blagovne znamke Simona Kogovšek so subtilna in atraktivna, krhka in praktična, lepa in udobna, vsestranska, nosljiva in brezčasna. Prefinjeni kosi oblačil izbranih barv so primerni za najrazličnejše priložnosti. Metulji, simbol Simonine osebnosti in njen prvotni navdih, se v kombinaciji z modnimi smernicami ohranjajo v zgodbi vsake kolekcije.

Princip / Artpump. Foto: LJFW/Jure Makovec

Princip je blagovna znamka luksuznih ženskih oblačil, pod katero se podpisuje oblikovalka Mojca Celin. Znana po svojih odlično krojenih ženstvenih oblačilih s prestižnimi dodatki kot je idrijska čipka, ki skozi subtilno zgodbo detajlov ustvarjajo dovršeno celoto.

Renata Bedene. Foto: LJFW/Jure Makovec

Renata Bedene od leta 2001 samostojno deluje na področju tekstilnega oblikovanja, na katerega poizkuša prenesti likovna in ostala znanja ter zaznavanja povezati z različnimi vrstami materialov in postopki. Nove tehnike, ki se pri tem rojevajo, združuje s sitotiskom, ročnim tkanjem, vezenjem, pletenjem, kolažiranjem.

David Bacali. Foto: LJFW/Jure Makovec

Večplastnost in raznolikost kolekcij želi David Bacali doseči z interpretacijo nasprotujočih si zgodovinskih, družbenopolitičnih in socialnih vplivov. Večno prisotni kontrasti se zrcalijo skozi teksture, vzorčne kombinacije in igrivosti v materialih. Znamka prisega na večnost oblačila ne glede na namen.

Patricia Pie. Foto: LJFW/Jure Makovec

Za modno znamko Patricia Pie stoji oblikovalka Barbara Franjić, ki je ponosna, da je ženska. Navdihuje se nad kroji, ki ženski delajo uslugo in izvabijo iz telesa tisto ženstvenost, ki očara. PP je na sceni od leta 2014 in se vsako leto nadgrajuje, oblikovalka pa polna navdiha kuje nove načrte za prihodnost.

PRiK. Foto: LJFW/Jure Makovec

Znamko PRiK snuje oblikovalka Dušica Županjac. PRiK izdeluje navdihujočo modo za ženske, ki želijo pokazati svoj značaj in so svobodnega duha. Blagovna znamka je priljubljena med ženskami s stilom in poslovnimi ženskami, ki cenijo visoko kakovost, lep tekstil in razkošnost.

Sanija Reja Aske. Foto: LJFW/Jure Makovec

Sanija Reja, dobitnica prve LJFW WOW nagrade, prihaja iz Goriških Brd, kjer je odraščala obkrožena z domačnostjo in vinogradništvom. Ravno zaradi tega se v njenih kolekcijah dostikrat odraža pridih kulturne tradicije. Kreacije Sanije Reja so bile že večkrat predstavljene na samostojnih modnih revijah in na različnih razstavah tako pri nas kot v tujini.

Made in Anslema. Foto: LJFW/Jure Makovec

Znamka Made in Anslema predstavlja ročno narejena, domiselno oblikovana oblačila, izdelana iz starejših, vintage materialov. Združuje delo lokalnih oblikovalcev, umetnikov in arhitektov, ki so pri rokovanju z materialom spoštljivi, saj stremijo k temu, da uporabijo vse dele. Njihovi končni izdelki so največkrat unikatni in neponovljivi.

Mateyaneira. Foto: LJFW/Jure Makovec

Za blagovno znamko Mateyaneira stojita dve modni in industrijski oblikovalki, Mateja Dujić in Neira Sinanbašić. Njuno prijateljstvo sega že v srednjo šolo, zato so ju podobni okusi in oblikovalska estetika pripeljali do skupnega ustvarjanja v svetu mode.

Petja Zorec. Foto: LJFW/Jure Makovec

Blagovna znamka moške mode Petja Zorec drzno združuje protislovne teme, ki se odražajo v oblikovno izrazitih kolekcijah in izpolnjujejo zahteve vsakdanjega življenja, neozirajoč se na specifike spolov. Z uporabo tradicionalnih tekstilnih tehnik in tehnoloških novosti, kolekcije lahkotno združujejo strogost in igro, umirjenost in hitrost, udobje in svečanost ter so namenjene univerzalnem posamezniku.

Utrinke modnih revij tretjega dne ljubljanskega tedna mode si lahko ogledate v fotogaleriji.