Za žensko jakno s sončnicami, ki jo je nekoč na modni brvi predstavila tudi manekenka Naomi Campbell, so si pri avkcijski hiši Christie's obetali med 80.000 in 120.000 evri, na koncu pa so jo prodali veliko več. Narodna galerija Victoria iz avstralskega Melbourna je za kos oblačila namreč odštela kar 382.000 evrov.

Posebnost svetle jakne, v pretežno rumenih in oranžnih odtenkih, je, da so za detajle na njej pri specializiranem podjetju Maison Lesage porabili več kot 600 ur ročnega dela, piše na spletni strani Muzeja Yves Saint Laurent.

Jakna je bila del oblikovalčeve spomladansko-poletne kolekcije iz leta 1988, izdelali pa so zgolj štiri tovrstne kose. Omenjena kolekcija je vključevala tudi podobno ustvarjeno žensko jakno, ki se je naslanjala na drugo slovito van Goghovo delo na temo cvetlic - Irise. Modro-vijolično jakno, ki je pripadala eni najbogatejših žensk na svetu, podjetnici libanonskega porekla Mouni Ayoub, so januarja na dražbi prodali za 175.500 evrov.

Yves Saint Laurent, ki je umrl leta 2008, je v katalogu za pariško razstavo v letu 2004 zapisal: "Od nekdaj občudujem slikarstvo, zato je naravno, da navdihuje moje kreacije."