Opolnomočenje žensk je bila rdeča nit tokratne modne revije francoskega kozmetičnega velikana, ki si je za prizorišče izbral notranje dvorišče pariške kovnice (Monnaie de Paris), in v tem okviru se je po modni brvi sprehajala cela četica zvezdnic, ki predstavljajo omenjeno znamko. Od mlajših do starejših, od igralk in pevk do manekenk.

Po modni pisti so se tako sprehajale igralka Andie McDowell, supermanekenka Doutzen Kroes, nekdanja "spajsica" Geri Horner, igralka Eva Longoria, ki je med sprehodom po modni brvi v naročju držala svojega enoletnega sina Santiaga Enriqueja Bastona, poppevka Camila Cabello, britanska glasbenica Cheryl, nekdanja mis sveta in bollywoodska zvezdnica Aishwarya Rai, dama Helen Mirren pa je na dogodek razigrano pritekla kar bosa.

Ob strani so kolegice spodbujale številne druge zvezdnice, med njimi na primer nekdanja supermanekenka Naomi Campbell in igralka Kat Graham.

Šlo je za tretjo tovrstno modno revijo enega največjih kozmetičnih konglomeratov (ta je sicer glavni pokrovitelj pariškega tedna mode), pri njej pa so sodelovale številne priznane modne znamke oziroma oblikovalci: Balmain, Elie Saab, Karl Lagerfeld, Giambattista Valli ...

Po poročanju Reutersa tokratna revija sicer ni bila tako ekstravagantna kot prvi dve – lani so jo priredili na obrežju reke Sene, leta 2017 pa so zvezdnice sredi Elizejskih poljan dobesedno ustavile promet –, a še vedno ena najbolj odmevnih modnih revij tokratnega tedna mode v Parizu.

Kot omenjeno, sta bila rdeča nit dogodka žensko opolnomočenje in promocija različnosti. "Čudovito je delati z znamko, ki razume ženske in za katero je samopodoba žensk ključnega pomena, ki se zaveda, da je to veliko več kot zgolj izbira ličila ali barve las," je bila polna hvale L’Orealu njegova dolgoletna ambasadorka Eva Longoria.

"Danes imamo na modni brvi celo paleto različnosti – od Koreje, Brazilije, Indije do mene, ki sem iz Mehike. Definicija lepote je po svetu različna, zato je res neverjetno, da lahko vso to raznoliko lepoto počastimo na enem odru," je še dodala 44-letna Američanka mehiških korenin.