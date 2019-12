Klasično modra – v nasprotju s svojima sestrama indigo modro in nebesno modro – vzbuja občutke stabilnosti, doslednosti, tradicije, ocenjujejo v družbi Pantone, kjer vsako leto izbirajo barvo prihajajočega leta. In ravno to so lastnosti, ki jih bomo ob začetku novega desetletja potrebovali, še menijo v podjetju.

Kot je na predstavitvi barve leta dejala ena izmed podpredsednic uprave Laurie Pressman, nas klasično modra barva spominja na čase, "ko je bilo vse preprostejše, ko se je vse zdelo lažje, po drugi strani pa ne zahteva, da se vrnemo v tiste čase". Pressmanova je ob tem spomnila, da so za barvo prvega leta novega tisočletja izbrali nebesno modro, barvo neba na sončen dan, klasično modra pa je barva neba ob mraku, s čimer simbolizira konec enega in posledično začetek novega dne. "Ta barva ima globlji pomen. Vsi se veselimo večera in pričakujemo, kaj nas še čaka," je dejala Pressmanova.

Poleg tega je klasično moda po njeni oceni živahna, a nevsiljiva barva, s katero se lahko vsak poistoveti in jo je mogoče najti povsod v naravi, v številnih vrstah z antioksidanti bogatega sadja, na primer borovnic. "Številni smo danes pod stresom, preobremenjeni. Živimo 24 ur na dan, 7 dni na teden. Živčni smo. V naših življenjih je toliko negotovosti in nemira. In tudi zato, kot opažamo, se fokus vedno bolj obrača v skrb zase, v skrb za lastno telo in dušo," širši pomen izbora barve poetično opisuje Pressmanova.

Ob tem je poudarila, da je barva spolno nevtralna, tako da se lahko v njej najde vsak, ni omejena na letni čas, poleg tega pa jo je preprosto kombinirati z drugimi barvami, s čimer prispeva tudi k ohranjanju okolja. "Vedno večji poudarek je na kupovanju manj, a kakovostnejših stvari, zato ljudje ne mečejo več predmetov v smeti. In če želiš kupiti nekaj, kar je brezčasno, je to zagotovo oblačilo v tem odtenku," je še prepričana Pressmanova.

Barva iztekajočega se leta je bila koralna.