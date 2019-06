Na dogodku seveda ni manjkala Conchita Wurst, ki je lani razkrila, da je tudi sama HIV-pozitivna. Foto: Reuters

Dogodek je leta 1993 osnoval umetnik ličenja Gery Keszler, a je kmalu prerasel svoje okvire in se razvil v enega najpomembnejših dogodkov dunajske družbene smetane. Prireditve se je v preteklih letih udeležila množica znanih domačih in tujih gostov, pa tudi domačinov, ki so si leto za letom skušali izmisliti kar najbolj vpadljiv kostum, s katerim so si znižali ceno vstopnice za prireditev.

Po podatkih prirediteljev so v 26 izvedbah Life Balla, ki je potekal v mestni hiši, zbrali okoli 30 milijonov evrov, ki so jih darovali različnim organizacijam in združenjem za boj proti aidsu tako v Avstriji kot tujini. A Keszler je dejal, da je bila letošnja izvedba tudi zadnja, saj so za dogodek uspeli zbrati vse manj sredstev, kar je pripisal "finančni izčrpanosti donatorjev".

Life Ball velja za enega najbolj 'odštekanih' dogodkov na Dunaju. Foto: Reuters

Rdeča nit letošnjega Life Balla je bila "združeni v različnosti", obiskovalci pa so se morali obleči v cirkuškem slogu. Prireditev je povezovala ameriška igralka Katie Holmes, med nastopajočimi pa sta bila med drugim ameriška kabaretna plesalka Dita von Teese in nekdanja evrovizijska zmagovalka Conchita Wurst.

V preteklih letih so se Life Balla udeležili Elton John, Mary J. Blige, Sean Penn, Charlize Theron, Naomi Campbell, Heidi Klum in Bill Clinton.