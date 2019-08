Tri od aplikacij na sliki so v lasti Facebooka. Foto: EPA

Spremembo so napovedali v spletni reviji The Information, uradno pa so sprememba potrdili tudi vodilni pri Facebooku. Sprva bo vidna samo novim uporabnikom in na nekaterih mestih v spletnih trgovinah za aplikacij. Če pa bo prenova imena sledila vzorcu znamke očal za navidezno resničnost Oculus, bo Facebookovo ime kmalu vidno pri vseh imenovanjih obeh aplikacij.

Facebook je svoje ime že dodal platformi za doživljanje navidezne resničnosti Oculus. Foto: BoBo

Vse od nakupa Instagrama leta 2012 in WhatsAppa leta 2014 se v podjetjih vrstijo odhodi vodilnega osebja zaradi domnevnih poskusov omejevanja avtonomnosti obeh podjetij. Številni škandal, povezani z varstvom osebnih podatkov, so omajali ugled velikana družbenih omrežij v preteklih letih in mnogi so se odločili, da izbrišejo svoje profile na Facebooku. Ob tem so pogosto nevede še naprej uporabljali druga družbena omrežja, ki so v njihovi lasti.

Ni še jasno, zakaj so se v podjetju odločili za spremembo. Kot pravijo sami, želijo svojim uporabnikom bolj jasno predstaviti, kateri izdelki so povezani z njimi. Ker pa Facebook zadnje čase ni ravno priljubljen med spletnimi uporabniki, ta obrazložitev ni prepričala mnogih komentatorjev, ki špekulirajo o možnem začetku združevanja treh aplikacij v ogromno komunikacijsko platformo. Facebook po poročanju ameriških medijev trenutno preiskuje tudi urad za varstvo konkurence in mogoče je sprememba imena del zahtev urada v sklopu preiskave.