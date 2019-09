Mi štejemo članke, jih tudi vi? Koliko ste jih do zdaj na spletni strani rtvslo.si že prebrali? Foto: MMC RTV SLO

Pisal se je 28. januar leta 2003, ko je bil po obstoječem sistemu na spletni strani rtvslo.si ustvarjen članek z zaporedno številko 1. Govoril je o domnevni jedrski razorožitvi Iraka, bil pa je le skopa novica z naslovom in nekaj odstavki jedrnate vsebine. Minila so tri leta, mi smo pisali, vi brali, in prišla je prva okrogla številka – oktobra leta 2006 je bil objavljen članek z zaporedno številko 100.000. Govoril je o Giottovi mojstrovini v Padovi.

Maja leta 2009, pred volitvami v Evropski parlament, je poziv k zastavljanju vprašanj evropskim poslancem postal 200.000. članek na rtvslo.si po obstoječem sistemu, januarja leta 2013 pa je bil objavljen že članek z zaporedno številko 300.000 - v njem je predsednik DeSUS-a Karl Erjavec takratnega premierja Janeza Janšo in ljubljanskega župana Zorana Jankovića zaradi poročila protikorupcijske komisije pozval k odstopu. Avgusta leta 2016 je posebno čast doživel madridski nogometni klub Real, saj je njegova zmaga na evropskem superpokalu nad Sevillo postala 400.000 članek na www.rtvslo.si po obstoječem sistemu.

Članek z zaporedno številko 1 na obstoječem sistemu. Foto: MMC RTV SLO

Ste se navadili na prenovljen portal?

Spletna stran rtvslo.si, ki je portal Javnega zavoda RTV Slovenija, je sicer od nastanka leta 1995 zamenjala sedem podob, nazadnje decembra leta 2018. Glavna sprememba za vas, uporabnike, je bila vizualna podoba spletnih strani in člankov, ki so prilagojeni prikazovanju na mobilnih napravah. Tudi na prenovljenem portalu so na voljo vsebine, ki jih ustvarja Uredništvo za nove medije: novice, intervjuji, zgodbe, kolumne, recenzije in aktualne avdio-/video vsebine, pa tudi posebne vsebine in portali ter druge informacije.

Prihajajo posebne vsebine za mlade

V prihodnjem letu bomo na MMC-ju izboljšali storitve za objave uporabniških vsebin in prenovili strani z uporabniškimi vsebinami. Prav tako bomo že letos ponudili posebne vsebine za mlade. Oba tematska portala – za starejše (Moja generacija) in otroke (otroški.rtvslo.si) – pa bomo tehnološko prenovili.

Spletna stran rtvslo.si ima mesečno v povprečju več kot 550.000 uporabnikov, vsak dan okoli 200.000. Uporabniki si mesečno ogledajo več kot 55 milijonov vsebin. V primerjavi s spletnimi stranmi drugih evropskih javnih radiotelevizij se rtvslo.si po dosegu domačih uporabnikov uvršča med vodilnih pet javnih evropskih radiotelevizij.

Oglejte si, kako se je naša spletna stran razvijala skozi leta: