Ekipa Televizije Slovenija je obiskala dolino Draščice pri Igu, kjer bodo v soboto obiskovalcem prikazali, kako so živeli koliščarji. Že prej pa je tam potekal tabor, v katerem se otroci čim bolj poskušajo vživeti v čas, ko so na barju živeli koliščarji.

Aktivnosti je bilo toliko, da za dolgčas ni bilo časa. Otroci so na koliščarskem taboru izdelovali dišavne vrečice, polstili so volno, oblikovali glinene izdelke, nabirali drva za ogenj, streljali z lokom, lovili ribe, se igrali v gozdu.

"Ni pa prhe, ni luksuza kot doma, ampak na koncu ugotoviš, da otrokom povsem prija, da so dva dni malo umazani," je ugotavljala organizatorka tabora Alenka Jeraj.

Foto: Televizija Slovenija

Tudi spanje v šotorih na robu gozda je bilo zabavno, ko so se ga privadili. Otroci pa so vseeno prepričani, da jih je prišel pogledat tudi kakšen medved.

In kaj je najboljši del tabora? Zagotovo hrana. Še najbolj tekne tista, ki so jo sami ujeli. Enega od krapov so namreč pripravljali kar za sladico po kosilu.