To je prvi tovrstni semafor na Hrvaškem, do mednarodnega dneva žena 8. marca pa bo na Reki promet urejalo pet "ženskih semaforjev".

Namen teh je opozoriti na spolne stereotipe in zastopanost žensk v javnem prostoru.

Pobuda je prišla iz društva za nenasilje in človekove pravice SOS Rijeka, podprla jo je tudi reška mestna uprava.

"Za to se nismo odločili samo zaradi vprašanja enakopravnosti, temveč želimo, da se na Reki in v okolici navadimo na različne in drugačne simbole," je izjavo Lorene Zec iz SOS Rijeka na svoji spletni strani danes povzel časnik Novi list. Kot je pojasnila, želijo tudi na ravni simbolov ljudi spodbuditi k razmišljanju o načinih, na katere so ženske predstavljene v prostoru.

Pravna svetovalka družbe in pobudnica ženskih semaforjev na Reki Dunja Roić je poudarila, da je ideja nastala po zgledu pozitivnih praks drugih evropskih mest s ciljem zmanjšati predsodke. Kot je opozorila, se ljudje pogosto sploh ne zavedajo spolnih stereotipov.