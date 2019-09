Foto: Televizija Slovenija

Ob cesti med Izlakami in Zagorjem pa so pri odcepu za Primoževo rodno vas Strahovlje pri Kisovcu, poleg kolesa, na katerem so izpisani Primoževi uspehi, postavili skulpturo bika – nekakšen simbol dirke po Španiji, ki jo je osvojil kolesarski šampion.

"Krajani smo zelo ponosni na Primoževe uspehe, saj se še ne zavedamo, kako se je samo v šestih letih iz skakalca prelevil v kolesarja – in to največjega na svetu," je za Televizijo Slovenija dejal njegov stric Bojan Roglič.

Domačini ponosni na Primoža Rogliča

29-letni Roglič je prejšnji teden z zmago na Dirki po Španiji (La Vuelta) 2019 dosegel enega največjih uspehov v zgodovini slovenskega športa.

Roglič je rdečo majico vodilnega oblekel z zmago v 10. etapi, ko je bil prepričljivo najboljši v vožnji na čas, nato pa jo na koncu varno pripeljal tudi v Madrid in postal prvi Slovenec z zmago na tritedenskih dirkah.