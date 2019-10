Ena izmed fotografij zdaj že nekdanje kraljeve priležnice. Foto: Reuters

Kralj je poleti dvignil ogromno prahu, ko je Sininat imenoval za "plemenito kraljevo soprogo" – ta naziv so nekdanji kralji v preteklosti podeljevali svojim priležnicam, zadnjih sto let pa ni bil v uporabi. Kraljeva palača je ob tem objavila več kot 60 njenih fotografij – kot pilotko v vojaškem letalu, v slovesni uniformi na slovesnosti ob upepelitvi pokojnega kralja Bumibola Aduljadedža leta 2017, med vajo streljanja na strelišču, ko leži pred prestolom oz. kralju pred nogami itd. Objavili so celo fotografijo maziljenja, fotografijo, na kateri se kralj in priležnica smejita, in druga, na kateri se, oblečena v tradicionalna kraljeva oblačila, držita za roke. S fotografijami je izjemno zaprta kraljeva hiša javnosti ponudila redek vpogled v skrivno življenje tajskega monarha, ki ga Tajci častijo kot boga.

67-letni Maha Vadžiralongkorn je bil za tajskega kralja kronan maja letos, le nekaj dni prej pa so iz palače sporočili, da je kralj še pred kronanjem naziv kraljice podelil svoji ženi Sutidi Vadžiralongkorn Na Ajutaja, s čimer je potrdil, da sta poročena. Točnega datuma poroke palača sicer ni nikoli sporočila, znano pa je, da sta bila par že nekaj let prej, ko je bil Maha Vadžiralongkorn še kronski princ.

Tudi podrobnosti iz njenega življenja so relativno skope: znano je le, da ima 41 let, da je nekoč delala kot stevardesa, pozneje je bila članica njegove varnostne ekipe. Neuradno naj bi se s tedanjim kronskim princem spoznala med poletom, leta 2013 se je pridružila prinčevi zasebni gardi, pozneje pa prevzela njeno vodenje. Tudi ona ima več vojaških nazivov, vključno z generalmajorko, in več vojaških odlikovanj.

A na tajskem dvoru je zdaj očitno prišlo do razdora, saj se je kralj odrekel svoji priležnici, javno so jo osramotili kar na nacionalni televiziji. Pojasnili so, da je izgubila naziv "plemenite kraljeve soproge" zaradi "nezvestobe kralju in koristoljubnega delovanja, ki je bilo v nasprotju s kraljico Sutido". "Njena dejanja so pokazala, da ne spoštuje kralja in ne razume kraljeve tradicije. Iskala je le koristi zase," so še sporočili. Neuradno naj bi Sininat lobirala, da bi dobila enake pravice in položaj kot kraljica Sutida. Ob tem je izgubila tudi vse vojaške in druge nazive.

Kralj je priležnici podelil naziv tako, da se je ulegla pred njegove in kraljičine noge, nato pa sta pozirala za uradni portret. Foto: Reuters

Zakonodaja v državi prepoveduje kritiko monarhije, kraljevo družino pa zakoni varujejo pred vpogledom javnosti. Znano je, da je kaznivo celo zmerjanje ali kritiziranje kralja (zagrožena kazen je do 15 let zapora), zadnje čase pa se zakon spoštuje izjemno striktno, kar pomeni, da se ljudje za rešetkami znajdejo tudi, če kritizirajo katerega koli člana kraljeve družine, pokojne kralje in druge člane družine in celo hišne ljubljenčke katerega koli člana kraljeve družine.

Tajska kraljeva družina je z več kot 35 milijard evrov vrednim premoženjem sicer ena najbogatejših kraljevih družin na svetu, tajski kralj pa velja za božanstvo.