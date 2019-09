Na lanskem festivalu so obiskovalci spili skoraj 8 milijonov litrov piva. Foto: Reuters

Vodja Oktoberfesta Clemens Baumgaertner je dejal, da se na letošnjem festivalu želijo osredotočiti na raznolikost. Poudaril je, da ta prireditev ni zgolj pitje piva, ampak vzdrževanje tradicionalnega duha veselice. Pivo bo letos sicer nekoliko dražje. Obiskovalci bodo morali za liter odšteti med 10,8 in 11,8 evra, kar je 3,11 odstotka več kot lani.

Lani se je festivala udeležilo 6,3 milijona ljudi, ki so spili skoraj 8 milijonov litrov piva, pojedli 124 volov, 48 teličkov, 60.000 svinjskih klobas, 510.000 piščancev in skoraj 300.000 litrov kave in čaja. Dogodek je lani ustaril za več kot milijardo prihodkov. Po podatkih organizatorjev so obiskovalci v festivalskih šotorih in zabaviščnem parku zapravili 442 milijonov evrov, več kot pol milijarde evrov pa so namenili za prenočišča. O praktično polni zasedenosti ležišč münchenski hotelirji poročajo tudi letos - kljub temu, da se cene v času festivala podvojijo.

Festival je tradicionalno otvoril münchenski župan Dieter Reiter. Foto: Reuters

Organizatorji festivala so letos omejili uporabo električnih skirojev na širšem prizorišču. Za ta korak so se odločili zaradi zaskrbljenosti, da bi se uporabniki z njimi vozili v opitem stanju. Postavili so velike barikade, ki jih bodo morali letos poleg voznikov avtomobilov spoštovati tudi uporabniki električnih skirojev. Poleg tega v času trajanja festivala po 17. uri na širšem območju dogajanja teh skirojev ne bo mogoče najeti, omejene pa bodo tudi lokacije, namenjene njihovemu parkiranju.

Prireditev, ki velja za enega od simbolov Nemčije, izvira iz zabave ob poroki bavarskega kralja Ludvika I. 12. oktobra 1810. Kasneje so jo premaknili na zgodnejši čas, ko je vreme v bavarski prestolnici običajno lepše, ime pa je ostalo. Od leta 1810 Oktoberfesta niso pripravili le 24-krat. Odpovedali so ga med epidemijo kolere, v obdobju hiperinflacije v 20. letih prejšnjega stoletja ter času obeh svetovnih vojn.

Utrinke s prvega dne letošnjega Oktoberfesta si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.