Michael Gargiulo bo konec življenja verjetno preživel za zapahi. Foto: EPA

Gargiulo je zločina storil leta 2001 in 2005, leta 2008 pa so ga prijeli zaradi poskusa umora tretje ženske, ki pa je napad preživela. Morilec je žrtve večkrat zabodel, nato pa jim porezal spolovila in prsi.

Kutcher je na pričanju opisal večer umora. Foto: EPA

Primer je posebno pozornost v javnosti dobil zaradi pričevanja igralca Ashtona Kutcherja, ki je v času umorov hodil z eno izmed žrtev. V presunljivem pričanju je povedal, da je na noč umora trkal na vrata žrtve, a se ta ni oglasila. Ko je pogledal skozi okno, je na tleh videl rdeč madež in predvideval, da je dekle razočarano polilo rdeče vino in mu zaradi zamude noče odpreti.

Pred sodiščem se je Gargiulo zagovarjal, da v času umorov zaradi psiholoških težav ni bil priseben, zato mora sodišče zdaj odločiti še o njegovi prištevnosti. Poleg omenjenih umorov je morilec domnevno vpleten še v več podobnih napadov v 90. letih prejšnjega stoletja.