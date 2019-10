Chris, ko so ga našli v avstralski divjini z bujno kepo volne na sebi. Foto: Reuters

Njegovi oskrbniki na dobrodelni farmi Little Oak Sanctuary pri Canberri, na kateri skrbijo za več kot 180 domačih živali, so na Facebooku zapisali: "Chris je poginil. Naša srca so ranjena zaradi izgube te sladke, pametne, prijazne duše. Chris je poznan kot svetovni rekorder, saj je imel najtežjo volno na svetu. A bil je mnogo več kot to in spominjali se ga bomo po vsem, kar je bil - nekdo, ne nekaj. Počivaj v miru, Chris."

Ovna so septembra leta 2015 našli v avstralski divjini - imel je tako bujno volno, da se je komaj premikal. V divjini je živel okoli pet let, v tem času pa je imel le malo stikov z ljudmi. Njegovega "bogastva" se je nato lotilo kar pet brivcev, ki so z njega odstranili več kot 40 kilogramov volne, saj ga je runo tako oviralo, da bi lahko povzročilo njegovo smrt.

Do Chrisa so največ volne ob enem striženju, skoraj 29 kilogramov, odstranili z novozelandske ovce Big Ben leta 2014.