59-letni Naruhito je cesarske dolžnosti prevzel že 1. maja, dan po abdikaciji svojega očeta Akihita, s čimer se je začelo novo cesarsko obdobje, imenovano Reiwa. Prenos prestola v najstarejši monarhiji na svetu pa se je končal 22. oktobra z razglasitvijo Naruhita za 126. cesarja dežele vzhajajočega sonca. Zakonca pa sta se na tokratni paradi še prvič uradno predstavila javnosti kot cesar in cesarica. Foto: Reuters

Za varnost je skrbelo 26.000 policajev. Foto: Reuters

Dvojica se je ob 15.00 v luksuzni limuzini brez strehe podala na 4,6 km dolgo pot do cesarske rezidence v mestnem predelu Akasaka (v njej živita le začasno, saj cesarsko palačo obnavljajo). Cesarsko kolono je sestavljalo še 46 črnih limuzin in motorjev, v njej pa sta med drugim bila Naruhitov brat, prestolonaslednik princ Akišino, in hčerka cesarskega para, princesa Kiko.

Ob poti so jih navdušeno pozdravljali cesarski navdušenci, ki so plapolali z japonskimi zastavami, drug za drugim pa so skušali v objektiv ujeti cesarski par.

Japonci z vseh koncev države so se začeli zbirati že zgodaj, da bi zasedli čim boljši prostor, nekateri že noč prej. "Bilo je tako čustveno, da sem skoraj zajokala," je za Reuters povedala ena izmed obiskovalk parade, ki je Tokio obiskala skupaj z možem, le da bi od blizu videla cesarja in cesarico. Druga, ki je na kraj dogodka prišla celo noč prej, pa je dodala: "Hotela sem biti spredaj, da s svojimi očmi vidim zgodovinski trenutek in nasmeh cesarskega para."

Slavnostna parada je trajala približno pol ure. Foto: Reuters

Naruhito je bil uradno imenovan za novega japonskega cesarja 22. oktobra in ravno takrat je bila sprva načrtovana ena glavnih slovesnosti, s katero bi se cesarski par predstavil javnosti. Prestavili so jo zaradi katastrofalnega tajfuna Hagibis, ki je prizadel Japonsko.