Nemec Jürgen Klopp, ki je v pretekli sezoni angleški Liverpool popeljal do končne zmage v najprestižnejšem evropskem klubskem tekmovanju, je angažiral svojega rojaka Sebastiana Steudtnerja, ki velja za enega najboljših deskarjev na svetu.

Steundtner je za svoje dosežke na vodi prejel številne nagrade. Letos naj bi na Portugalskem po nekaterih meritvah celo ukrotil največji val v zgodovini - kar 29-metrskega. Foto: EPA

34-letni mojster vodnega športa se je udeležil Liverpoolovih priprav in igralcem pripravil motivacijski govor o tem, kako se spopadati s pritiski, strahovi in paniko v vroči želji po novi nogometni trofeji. Z redsi je Steudtner prav tako vadil tehnike dihanja in zadrževanja sape.

Nemec kot majhna pikica na vodni gmoti. Foto: EPA

To ni prvič, da se je Klopp odločil za nenavadnega sodelavca – lani je za novega člana trenerskega štaba najel Danca Thomasa Gronnemarka, ki je mojster metov iz avta in tudi lastnik svetovnega rekorda ‒ žogo je uspel zalučati kar 51,33 metra.