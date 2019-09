Tudi vodniki po razstavi prihajajo iz Westerosa. Foto: Reuters

Tapiserija prikazuje vse glavne dogodke osmih sezon priljubljene ameriške serije, ki je bila posneta po knjigah Georgea R. R. Martina. Stvaritev, dolga slabih devetdeset metrov, stilistično oponaša znamenito srednjeveško umetnino, ki spada med najpomembnejše evropske srednjeveške umetnine. Tapiserijo si obiskovalci lahko ogledajo le nekaj metrov stran od srednjeveške predhodnice, na mestu, kjer je bila ta razstavljena pred gradnjo posebnega muzeja, kjer domuje zdaj.

Tapiserija iz 11. stoletja opisuje normansko osvajanje Anglije. Foto: Reuters

Tapiserija iz Bayeuxa opisuje podvige Viljema Osvajalca in njegov znameniti osvajalni pohod na Anglijo. S krutimi podrobnostmi prikazuje bitke Normanov proti Angležem in smrt njegovega glavnega nasprotnika Harolda Godwinsona, zadnjega anglosaškega kralja Anglije.

Kot je povedala vodja projekta in glavna vezilja Valerie Wilson, je bil največji izziv motive iz serije pretvoriti v srednjeveške podobe. Večino tapiserije so stkali na Severnem Irskem, kjer je potekal tudi večji del snemanja serije. Tapiserijo je več kot 1.500 ur tkalo 30 vrhunsko usposobljenih tkalcev, opisuje pa dogodke od začetnega obiska Kralja Baratheona v Winterfellu do razvpitega konca 8. sezone nadaljevanke.

Po besedah glavnega kustosa razstave Antoina Verneyja se poleg sloga tkanja tapiseriji ujemata tudi po glavnem sporočilu. Tudi srednjeveška umetnina se namreč v osnovi ukvarja z vprašanjem upravičene uporabe sile za dosego političnih ciljev.