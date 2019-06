Glastonbury bo za vedno zapisan pri mladoporočencih – tam sta se zaročila in poročila. Foto: EPA

32-letni Jack Watney in leto mlajša Sarah Adey sta prejela posebno dovolilnico za poročni obred na festivalu, za katerega poteka pravi boj za vstopnice. Na voljo je 135.000 vstopnic, za njih pa se je potegovalo dva milijona glasbenih navdušencev, tako da so organizatorji obiskovalce izbrali z žrebom (vstopnica za Glastonbury stane 276 evrov).

Slavje mladoporočencev je bilo popolno, saj so bili na ta pomembni dan tam tudi njuni prijatelji in družinski člani – svatov je bilo 50, obred pa je spremljalo na stotine drugih obiskovalcev. "To, da so bili najini prijatelji in družina tam, je bilo za naju res posebno, še vedno ne morem verjeti, da so vsi dobili vstopnice, zato sva zelo, zelo srečna," je povedala nevesta.

Šlo je le za simboličen obred, saj uradna poroka ni mogla potekati na Glastonburyju, z uradnim delom sta tako opravila prejšnji teden v Guildhallu v Somersetu. "To je bilo najino poročno slavje, saj se zakonito nisva mogla poročiti tukaj," je povedal ženin.

Po poročnem obredu, ki je potekal blizu odra Croissant Neuf, sta sledila razrez torte in pogostitev.

Spodaj si lahko pogledate še utrinkov iz Glastonburyja, kjer glasbenim navdušencem ne manjka izvirnosti pri izbiri festivalske oprave.

