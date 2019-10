O tem so za oddajo Tednik (v prispevku Za zidovi) spregovorile nekdanje zaposlene, ki so kot razlog za to navedle pomanjkanje zaposlenih.

157 varovancev, od tega okoli 20 dementnih, naj bi ponoči v celotnem domu starejših Trnovo nadzorovali le ena medicinska sestra in ena negovalka, pričajo nekdanje zaposlene. Prav zaradi pomanjkanja kadra naj bi dementne celo zaklepali v sobe.

Da okoli 20 dementnih ponoči res zaklepajo v sobe, je potrdilo tudi vodstvo Centra starejših Trnovo: "Zato, ker je to standard v Sloveniji, da se dementni oddelki tudi zaklepajo," je dejala Darja Vrhunc.

Oster odziv varuha in društva

Da to nikakor ne drži in da gre za grob poseg v človekove pravice opozarjata tako varuh človekovih pravic, kot tudi združenje za pomoč pri demenci Spominčica: "Mi smo absolutno proti temu in to je kršenje človekovih pravic oseb z demenco," je dejala Štefanija Lukič Zlobec.

"Zaklepanje je odvzem svobode, to je ena izmed osnovnih človekovih pravic in to je ena velika kršitev človekove pravice," opozarja tudi Peter Svetina in prav zato varuh človekovih pravic že napoveduje nadzor: "Mi znotranj državnega preventivnega mehanizma, ki se že ukvarja z odvzemom prostosti ljudi, smo že v akciji, kar se te izjave tiče. Sodelavci bodo dom tudi obiskali."

Kot so za Televizijo Slovenija sporočili iz ministrstva za delo, zakon o duševnem zdravju jasno določa posebne ukrepe, ki veljajo na varovanih oddelkih domov za starejše - gre za kratkotrajne ukrepe, ki pa jih le izjemoma lahko določi zdravnik - sicer gre za eno izmed najtežjih kršitev človekovih pravic nasploh.