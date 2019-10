Unicef v jemenskih šolah vodi prehranske programe. V jemenski vojni je zaradi lakote umrlo več deset tisoč otrok. Foto: EPA

Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef) opozarja, da vse več otrok trpi posledice nepravilne prehrane – dve tretjini otrok med šestim mesecem in dvema letoma starosti namreč ne dobi primerne hrane za hiter razvoj telesa in možganov v tem starostnem obdobju, kar vodi v težave pri razvoju možganov, delovanju imunskega sistema, oslabljenega učenja in v skrajnih primerih celo v smrt.

"Kljub vsemu tehnološkemu, kulturnemu in družbenemu napredku zadnjih desetletij smo izpred oči izgubili temeljno dejstvo – če otroci slabo jejo, slabo živijo," je v New Yorku na predstavitvi Unicefovega poročila poudarila izvršna direktorica Henrietta Fore.

149 milijonov otrok po svetu je premajhnih za svojo starost – t. i. zastoj v rasti pa prizadene tako možganski kot telesni razvoj. Še 50 milijonov jih je prešibkih ali presuhih, kar 340 milijonov pa jih ne zaužije zadosti vitaminov in mineralov. 40 milijonov otrok trpi za čezmerno težo.

Otroci kupujejo hrano na tržnici barakarskega naselja Khlong Toei v Bangkoku na Tajskem. Foto: EPA

Vodja Unicefovega programa za prehrano Victor Aguayo je ob tem pojasnil, da je v preteklosti veljalo, da sta čezmerna teža in debelost posledica slabe prehrane bogatih, zdaj pa ni več tako. "Trojno breme – podhranjenost, pomanjkanje ključnih mikrohranil, debelost – je vse pogosteje mogoče najti v isti državi, včasih v isti soseski in pogosto celo v istem gospodinjstvu," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal Aguayo.

Unicef opozarja, da je prehrana v prvih tisočih dneh po spočetju temelj telesnega zdravja in možganskega razvoja. A kljub temu sta le dva od petih novorojenčkov izključno dojena, poudarjajo in dodajajo, da je prodaja mlečnih formul po svetu narasla za 40 odstotkov.

Skrita lakota – pomanjkanje vitaminov in mineralov

Pomanjkanje vitaminov in mineralov medtem lahko vodi v slabši imunski sistem, slab vid in težave s sluhom. Pomanjkanje železa pa ima lahko za posledico slabokrvnost in nižji inteligenčni kvocient. Gre za t. i. skrito lahkoto, ker je po navedbah Unicefa ne opazimo, dokler ni prepozno.

Porast debelosti je po drugi strani enostavno opaziti. Medtem ko ta težava še pred 30 leti v revnejših državah ni obstajala, ima danes v treh četrtinah držav z nizkimi prihodki najmanj deset odstotkov mlajših od pet let čezmerno težo ali je predebelih.

Hitra prehrana je dostopna in poceni, oglaševalci pa ciljajo prav na otroke. Foto: EPA

Otroci tarča oglaševanja hitre prehrane

Težava je postala še toliko večja zaradi poceni, enostavno dostopne hitre prehrane, ki jo pogosto oglašujejo neposredno otrokom. "Otroci pojedo preveč tega, česar ne potrebujejo – soli, sladkorja in maščobe," opozarja glavni avtor poročila Brian Keeley.

Zagotavljanje dostopa do zdrave hrane za vsakega otroka mora postati politična prioriteta, če želimo premagati problematiko nezadostne prehrane, zlasti v državah v razvoju, v poročilu poudarja Unicef. "Ne gre samo za to, da otroci pojedo dovolj. Gre predvsem za to, da jedo pravo hrano," je še opozorila Henrietta Fore.