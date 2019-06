Foto: MMC RTV SLO

1. James Webb prestal pomemben test

Zloženi teleskop James Webb čaka na naslednje korake. Desno delavec, ki preverja stanje izolacijskega materiala. Foto: Northrop Grumman

Težko in predvsem dolgo pričakovani vesoljski teleskop James Webb je prestal pomemben test. Napravo so inženirji namestili v posebno komoro in jo tam podvrgli razmeram, kakršne bodo v vesolju: vakuum, hud mraz pri minus 148 stopinjah Celzija in vročina pri 102 stopinjah Celzija. Celota, torej pogonski element, ogromni izolacijski paneli in še sam teleskop, se je obnašala po pričakovanjih.

Kaj zdaj? Vse našteto bodo privili skupaj in podvrgli ‒ novim testom. Veliki naslednik Hubbla bo namreč deloval več kot milijon kilometrov stran od Zemlje in Nasa hoče preprečiti kakršne koli zaplete, saj jih tam ne bo več mogoče fizično reševati. Zagotavljajo sicer, da bo to "poslednji set" preizkusov. Izstrelitev na visokozanesljivi raketi Ariane 5 je predvidena za leto 2021.

Celotna naprava med nameščanjem v testno komoro. Foto: Northrop Grumman

2. Hitenje z SLS-om. Tri robotske lunarne misije 2020, 2021.

Ključni in največji del rakete SLS so postavili pokonci in vtaknili v ohišje. Tam bodo testirali odpornost na tresljaje in druge napore, ki jih bo moral prestati med vzletom. Simulirali jih bodo z ducati hidravličnih cilindrov. Pričujoči kos je 61 metrov visok, širok 8 metrov. V njem bosta shranjena tekoči vodik in kisik. Foto: Nasa/Tyler Martin

Nasa še vedno išče načine, kako naslednjo najmočnejšo raketo sveta prvič izstreliti že prihodnje leto. Po poročanju medija Spacenews.com razmišlja tudi o odpravi enega ključnih testov, pri katerem poženejo motorje rakete, pritrjene na osrednjo stopnjo (vidno zgoraj). S tem bi pridobili od nekaj mesecev do celo pol leta časa, a obenem precej zmanjšali zanesljivost. Vrstijo se opozorila, naj vodstvo agencije ne kocka z varnostjo, še posebej ne astronavtov.

SLS bo v tem desetletju po načrtu Artemida (Artemis) večkrat ponesel astronavte na Luno (celoten vrstni red na kliku tukaj). Politika je dala Nasi nalogo, naj to prvič stori leta 2024, in zdaj se mudi.

Kako pomembno je testiranje, kaže svež primer rakete v razvoju Omega proizvajalca Northrop Grumman. V spodnjem videu je razvidno, da stvari včasih preprosto ne gredo po načrtih. (Od 2 min 10 sekund naprej).

Foto: Orbit Beyond

Foto: Intuitive Machines

Prejšnji teden je Nasa izbrala nabor razvijalcev pristajalnega modula za ljudi, v petek pa je podpisala pogodbe s tremi proizvajalci manjših, robotskih pristajalnikov. Od njih bo kupila storitev prenosa tovora.

Orbit Beyond bo za 97 milijonov dolarjev septembra 2020 odnesel štiri tovorne elementov v Morje deževij (Mare imbrium), magmatsko ravnico sredi kraterja.

Foto: Astrobotic

Intuitive Machines bo za 77 milijonov dolarjev julija 2021 pretovorila pet elementov na Oceanus Procellarum, posebej temno liso Lune.

Astrobotic bo za 79 milijonov dolarjev julija 2021 v veliki krater Lacus Mortis ponesel 15 tovornih elementov.

S temi sveže spočetimi misijami namerava Nasa raziskovati teren in na licu mesta preizkušati nekatere tehnologije, ki bodo uporabljane v širšem programu Artemis in pri astronavtskih misijah na Luno.

Nasa si je v zadnjih letih zadala uraden cilj: spodbuditi razvoj zasebne vesoljske industrije. Spomnimo, pravkar poteka tekma, katero zasebno podjetje bo prvo pristalo na Mesecu. Izraelskemu Berešitu je aprila letos tik pred ciljem spodletelo.

3. Trda prede misiji na Evropo

Še dolgo ga ne bo. Foto: NASA/JPL-Caltech

"Pot na Evropo se začenja," smo leta 2015 objavili na MMC-ju. Ameriška politika je s precejšnjim navdušenjem in zajetnim kupom denarja podprla misijo na Jupitrovo luno Evropa, ki vsebuje ogromen podledni ocean tekoče vode in ki je poleg Saturnove lune Enkelad najverjetnejši kraj v Osončju, kjer bi morda še lahko bilo življenje.

Zakonodajalci so Nasi (do zdaj) razdelili dve milijardi dolarjev, kar je dvakrat več od zaprošene vsote, in navodilo, naj proti Evropi izstreli tako orbiter kot pristajalnik. Prvega leta 2023, drugega leta 2025.

A kot kaže, teh misij najbrž ne bo vse do leta 2030. Vsemu denarju navkljub je razvoj preplavljen s težavami, je ugotovila Nasina interna inšpekcijska služba. Njeno poročilo je na voljo tukaj.

Inšpekcija je naštela naslednje težave:

Preoptimističen, preagresiven razvojni načrt.

Preostro sledenje načelu konflikta interesov, zaradi katerega so bili iz razvoja znanstvenih instrumentov izključeni nekateri visoki strokovnjaki.

Težave s kadrom, manjkalo naj bi vsaj 10 odstotkov nujno potrebne delovne sile. Razvoj pelje Nasin institut JPL, ki pa se obenem ukvarja s še štirimi velikimi misijami (med drugim s spodaj omenjenim roverjem), in kader je razpet mednje, preobremenjen.

Pristajalnik se razvija vzporedno z orbiterjem, namesto da bi Nasa najprej Evropo pregledala in se šele nato odločila, kakšna naj bo naprava, ki bo končala na ledu.

Kot posebej trdo težavo so izpostavili raketo SLS. Nasa namerava misijo izstreliti na njej, saj bo lahko na sondo namestila več teže (opreme), pa tudi prihranila nekaj let potovanja. Toda SLS se sam sooča z velikimi zaostanki v razvoju, poleg tega ne bo zadostovala prva in šibkejša različica, ki jo Nasa namerava izstreliti leta 2024. Ne, potrebna bo močnejša, t. i. blok B SLS-a, ki pa ne bo na voljo pred letom 2026, najbrž še kasneje.

Vse to skupaj pomeni črne oblake nad misijo. Ne bi bilo prvič, da bi si zakonodajalec - še posebej pod pritiskom drugih, bolj perečih prioritet ‒ leti premislil in zaprl pipico.

4. Glina na Marsu priča o pradavnem morju

Curiosity se je fotografiral ob dveh izvrtanih luknjah, iz katerih je pobral vzorce. Vidni sta levo od roverja. Od leta 2012 je opravil 21 vrtanj. Fotografija je sestavljenka iz 57 ločenih posnetkov, nastalih 12. maja 2019. Robotska roka je digitalno odstranjena. Foto: NASA/JPL-Caltech

Načrtovana pot roverja za prihodnja leta. Ravnica levo je bogata z glino. Foto: NASA

Lepše za oči Fotografija v polni ločljivosti (9 MB)

Sosednji planet Mars je bil nekoč poln oceanov in jezer. Tega sicer nismo videli na lastne oči, smo pa prek robotskih misij našli številne sledi, ki jih je za seboj pustila vode. Najsvežejši dokaz je najdišče gline, do katerga se je dokopal Nasin rover Curiosity. Glina je material, ki nastane ob dolgotrajni prisotnosti te dragocene tekočine. Preučevane kamnine so torej najbrž nekoč bile blatne plasti vodnega telesa.

Curiosity se potika po vznožju gore Sharp, itinerarij za prihodnja leta pa je Nasa pravkar predstavila. Viden je v spodnjem videu.

Po vrtanju je rover kamere obrnil v nebo in posnel gibanje oblakov (video spodaj). Oblaki se nahajajo na 30 kilometrih višine in so najbrž sestavljeni iz kristalčkov vodnega ledu, podobno kot naši oblaki cirus.

InSight captures Clouds on Mars

Curiosity se nahaja okoli 600 kilometrov stran od nepremičnega pristajalnika InSight, tako da lahko na nebu istočasno preučujeta skorajda iste oblake, v zadovoljstvo znanstvenikov.

Nasa ima medtem v pripravi že naslednji rover, inovativno poimenovan Mars 2020. Pristal bo v kraterju Jezero, ki je nekoč dejansko bil jezero, poimenovan pa je po neki bosanski vasici Jezero. Spodaj je fotografija kraterja, narejena iz orbite (MRO). Vidni so nekdanji vodni kanali, ki so nosili tekočino in sedimente v jezero, ustvarjajoč delte in druge erozijske pojave. Barve nakazujejo različno kemično sestavo.

Izsek kraterja Jezero. Foto: NASA/JPL-Caltech/ESA/Univ. of Arizona/JHUAPL/MSSS/USGS Astrogeology Science Center

5. Kaj je to?

This image of the whole sky shows 22 months of X-ray data recorded by NASA's Neutron star Interior Composition Explorer (NICER) payload aboard the International Space Station during its nighttime slews between targets. Use the slider to identify prominent sources. NICER frequently observes targets best suited to its core mission (“mass-radius” pulsars) and those whose regular pulses are ideal for the Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology (SEXTANT) experiment. One day they could form the basis of a GPS-like system for navigating the solar system. Foto: NASA/NICER

Večje Podoba v polni ločljivosti (13 MB)

Kaj je na tej čudni, žareči zmešnjavi? Letalske poti? Informacije, ki hitijo po medmrežju? Magnetna polja Sonca?

V resnici gre za neobičajen posnetek celotnega neba v rentgenski svetlobi. Detektor NICER, privit na Mednarodno vesoljsko postajo, vsakih 93 minut obkroži Zemljo in se mora zato veliko obračati, da ostaja usmerjen proti tarčam. Rezultat je kup lokov in črt, ki prikazujejo to obračanjem, in nabor zelo svetlih točk, torej ciljev. Podoba je seštevek 22 mesecev opazovanj na nočni strani neba in je bolj umetniške, zanimivostne narave.

NICER se sicer ukvarja s preučevanjem nevtronskih zvezd, najgostejših nebesnih teles, ki jih še lahko neposredno vidimo. Z napravo hočejo čim natančneje izmeriti velikost teh objektov, kar bo pripomoglo k boljšemu poznavanju nenavadne snovi, iz katere so nevtronske zvezde sestavljene. Bile naj bi skoraj izključno iz nevtronov, od tod ime, a tega ne vemo popolnoma zanesljivo.

Video: NICER in opazovalna koreografija