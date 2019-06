Odredbo za hišno preiskavo je izdalo slovenjgraško sodišče. Foto: BoBo

Hišna preiskava se je po pisanju portala 24ur in spletnega Večera zavlekla pozno v noč, po končani hišni preiskavi pa naj bi policisti s seboj odpeljali partnerja napadene sodnice. Po neuradnih podatkih so ga pridržali. Kakšne dokaze so policisti našli na kraju dogodka, za zdaj še ni znano, prav tako tudi ne, ali je pridržani osumljen vpletenosti v dejanje, pišeta omenjena medija.

Po pisanju medijev je odredbo za petkovo hišno preiskavo izdalo slovenjegraško sodišče, saj je mariborsko sodišče prosilo za prenos pristojnosti, ker gre za njihovo zaposleno. S policije so ob tem sporočili, da preiskovalna dejanja potekajo v okviru intenzivne preiskave. Potrdili so tudi, da pri preiskavi ne izključujejo možnosti, da bi bil napad na sodnico lahko povezan z njenim zasebnim življenjem.

Sodnico napadli, ko se je vračala domov

Ružičevo so neznanci napadli prejšnjo nedeljo malo po polnoči, ko se je vračala domov, in jo hudo poškodovali. Neuradno naj bi jo napadli s kijem.

Nasilni napad je enotno obsodil vrh slovenske politike, ključni akterji v pravosodju in varuh človekovih pravic. Mnogi so napad označili oziroma razumeli kot napad na pravno državo in celoten pravosodni sistem.