V Grčiji je po številkah EU-ja 5.276 otrok brez spremstva. Foto: Reuters

V Grčiji v prebežniških centrih, ki jih številni prebivalci opisujejo kot "pekel na Zemlji", po podatkih Evropske unije biva 5.276 mladoletnih otrok brez spremstva. Med njimi je po poročanju Deutsche Wella 92 odstotkov dečkov, 14 odstotkov otrok pa je mlajših od 14 let. Samo na otokih Ios, Lezbos, Samos, Leros in Kos je nastanjenih skupno 2.000 mladoletnikov brez spremstva.

Zdravnik Marco Sandrone iz organizacije Zdravniki brez meja, ki je nastanjen na Lezbosu, je za National Public Radio (NPR) opisal obupne razmere v taborišču – v šotorih je pozimi zelo mrzlo, hrane primanjkuje, stranišč in toaletnih prostorov pa ni dovolj za vse prebežnike.

Družine v improviziranem šotorišču, tik ob prebežniškem centru Moria, skušajo zaščititi svoje šotore pred dežjem. Foto: Reuters

V nekdanjem vojaškem oporišču s kapaciteto 3.000 ljudi je po njegovi oceni nastanjenih kar 18.000 ljudi, med njimi pa naj bi bilo kar med 6.000 in 7.000 otrok. Zdravnik ob tem navaja, da otroci poleg običajnih bolezni, kot so driska, povišana telesna temperatura in izpuščaji, vse pogosteje bolehajo za kompleksnejšimi dignostičnimi stanji, kot so motnje spanja zaradi travm, epilepsija, sladkorna bolezen in rak.

"Stanje teh otrok se bo samo še poslabšalo, če se takoj ne preselijo na celino ali v katero drugo evropsko državo, ki jim lahko pomaga pri zdravljenju, ki si ga zaslužijo," je Sandrone dejal za NPR in dodal, da v zadnjem času obravnavali tudi vse več primerov samopoškodb in poskusov samomora, tudi pri 13-letnikih.

Evropsko komisijo "skrbijo" razmere v Grčiji

"Komisijo skrbijo zahtevne razmere v Grčiji, v katerih živijo mladoletni prebežniki brez spremstva," je v ponedeljek povedala tiskovna predstavnica Evropske komisije in dodala, da je "glede 5.000 mladoletnikov brez spremstva komisija že večkrat pozvala k premestitvi na prostovoljni osnovi ob finančni podpori komisije".

Grčija je ob podpori Bruslja oktobra sprožila politično pobudo za selitev mladoletnih prebežnikov v druge države članice, a je naletela na mlačen odziv. Do zdaj so zagotovili 2.216 namestitev v drugih državah.

Nemčija zavrača sprejem otrok brez spremstva

Izkrcavanje prebežnikov, ki so na Lezbos na gumijastem čolnu prispeli 13. decembra. Foto: Reuters

Nemčija je med prvimi državami zavrnila poziv in se zavzela za evropsko rešitev. Nemški notranji minister Horst Seehofer je dejal, da Nemčija že pomaga Grčiji s humanitarno pomočjo za prebežnike in se zavzel za rešitev na evropski ravni. Samostojno ukrepanje Nemčije naj bi sprožilo učinek domin, ki ga ne bi bilo mogoče nadzorovati. Po njegovih besedah bi to spodbudilo delovanje tihotapcev ljudi, ki bi ljudi spodbujali na pot proti Evropi. Minister za razvoj Gerd Müller pa je prepričan, da bi bilo otrokom zato najbolje pomagati v centrih.

Nemška tiskovna agencija meni, da je težko verjeti, da bi lahko našli "pravo evropsko rešitev". Države članice namreč že več let skušajo doseči dogovor o skupni migracijski politiki.