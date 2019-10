Poslanci spodnjega doma britanskega parlamenta so v torek na prvem glasovanju potrdili predlog zakona britanskega premierja Borisa Johnsona, s katerim bi uzakonili nedavno dogovorjeni sporazum o izstopu iz EU-ja, in sicer s 329 glasovi za in 299 proti. Foto: EPA

Po sladko-grenki zmagi britanskega premierja Borisa Johnsona, ko so poslanci potrdili njegov predlog o brexitu z dogovorom, a zavrnili možnost, da bi bil ta izveden v treh dneh, Johnson čaka na odločitev Bruslja. Če se bodo voditelji EU-ja odločili za podaljšanje brexita do 31. januarja, je Johnson že napovedal predčasne volitve.

Ker je spodnji dom britanskega parlamenta zavrnil Johnsonovo tridnevno časovnico obravnave zakona o brexitu, saj da potrebujejo več časa, je Johnson svoj predlog, prvega je pripravila nekdanja premierka Theresa May, začasno ustavil, poroča BBC.

Glede na to, da je do izstopnega roka Združenega kraljestva iz Evropske unije le še dober teden, je možnosti za brexit vse manj. "Če bo Bruselj potrdil prošnjo parlamenta o preložitvi brexita, so edina pot, da gre ta država naprej, predčasne volitve," je dejal vir blizu vlade za BBC.

Zakon o brexitu potrjen, njegova časovnica pa ne

Ustavitev zakonodaje

Boris Johnson je zato zamrznil nadaljnje sprejemanje zakonodaje, za katero je zaprosil v soboto, saj želi počakati na Bruselj, ali bo potrdil preložitev brexita, "je pa pojasnil, da bo evropskim voditeljem dejal, da se vlada ne strinja s preložitvijo in meni, da bi bilo najboljše, da se brexit zgodi 31. oktobra," je poročal RTV-jev dopisnik iz Londona Adrijan Bakič.

"Evropska unija se mora odločiti, kako bo odgovorila na prošnjo parlamenta za odlog. Vlada mora zdaj sprejeti edini odgovoren ukrep in pospešiti priprave na izstop brez dogovora. Vendar se bom z državami članicami Evropske unije pogovarjal o njihovih namenih, dokler ne bodo sprejele odločitve. Do takrat bomo počakali s to zakonodajo," je bil jasen Johnson.

Predčasne volitve v korist Johnsonu

Evropski odgovor bo torej pomembno začrtal nadaljnje korake Johnsonove vlade. Neuradno je z Downing Streeta slišati, da se bo v primeru preložitve brexita do 31. januarja prihodnje leto premier Johnson zavzel za razpis predčasnih volitev. Po zadnjih javnomnenjskih poizvedbah bi na njih znova slavila Konservativna stranka, parlament pa bi bil najverjetneje še bolj razpršen, je še poročal Adrijan Bakič.

Juncker: brexit potrata časa in energije

A Združenemu kraljestvu na roko niso pisani niti zadnji dogodki v Bruslju, ko nova predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ni dobila potrditve komisarjev, zaradi česar bo "stara" ekipa pod vodstvom Jeana-Clauda Junckerja EU vodila do 1. decembra, in bila torej tista, ki bo odločala o muhastih odločitvah Londona.

Zdajšnji predsednik Evropske komisije v odhodu Juncker je po poročanju portala Deutsche Welle dejal, da je bilo tri leta dolgo pogajanje o brexitu "potrata časa in energije" in da je EU naredila "vse, kar je bilo v njeni moči", da bi bil izpeljan brexit z dogovorom.

Juncker je v svoji zaključni in poslovilni izjavi evropskim poslancem dejal, da je njegov petletni mandat zaznamoval ravno brexit in to na škodo vseh državljanov. Ob tem je opozoril še na borbo "proti ignorantskemu nacionalizmu z vso svojo močjo".