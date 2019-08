Macron je v Elizejski palači sprejel Johnsona. Foto: Reuters

"Britancem moramo pomagati pri notranji demokratični krizi, vendar ne smemo biti njeni talci ali je izvažati," je francoski predsednik po poročanju BBC-ja še pred srečanjem z Johnsonom jasno predstavil svoje stališče.

Britanski premier Johnson želi evropske voditelje prepričati, da bi znova sedli za pogajalsko mizo in spremenili dogovor o brexitu, ki ga je izpogajala Theresa May. Pri tem vztraja, da se iz dogovora črta "irsko varovalo". Evropsko unijo pa obtožuje negativizma in trdi, da bi se dalo "z dovolj potrpljenja" doseči nov dogovor.

V sredo nemška kanclerka Angela Merkel ni popolnoma izključila možnosti sprememb. Johnsonu je sporočila, da je odgovornost za predstavitev morebitnih novih predlogov na strani Združenega kraljestva, a da sta Evropska unija in Nemčija pripravljeni na izstop brez dogovora, s katerim grozi britanski premier. Izrazila je upanje, da bi rešitev za irsko varovalo lahko našli "v prihodnjih 30 dneh".

EU vztraja, da nova pogajanja niso mogoča, pripravljeni so le spreminjati oziroma izboljšati politično izjavo o prihodnjih odnosih.