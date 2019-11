Ursule von der Leyen je pristala na spremembe nazivov treh sektorjev. Foto: Reuters

Socialdemokrati (S&D) so v Evropskem parlamentu sporočili, da je von der Leynova pristala na vrsto pomembnih sprememb. "S&D je uspelo spremeniti nazive resorjev in okrepiti socialno agendo prihodnje Evropske komisije," je poudarila vodja socialdemokratov Iratxe Garcia Perez.

Največ prahu vseskozi dvigal naziv resorja, ki ga bo prevzel Grk Margaritis Schinas. Ta se bo iz resorja za "zaščito našega evropskega načina življenja" preimenoval v resor za "spodbujanje našega evropskega načina življenja". Resor med drugim pokriva tudi migracije.

"Vsi se strinjamo, da je evropski način življenja dosežek, ki ga je treba ohraniti, a ni ga treba braniti, temveč spodbujati," je pojasnila vodja socialdemokratov.

V prehodni ekipi von der Leynove so spremembe načelno potrdili, niso se pa želeli spuščati v podrobnosti. Govorec von der Leynove Eric Mamer je dal vedeti, da je namen omenjene spremembe zagotoviti pozitivnejšo konotacijo resorja. Sprememba po njegovih besedah podrobneje pojasnjuje, kaj področje zajema.

Socialdemokrati so si prilastili zasluge za spremembe, čeprav je "zaščiti našega evropskega načina življenja" nasprotovalo več skupin. Foto: EPA

Sprememba zaščite v spodbujanje pa ni edina sprememba v imenih resorjev. Luksemburžan Nicolas Schmit tako ne bo pristojen za "delovna mesta", temveč za "delovna mesta in socialne pravice", Litovec Virginijus Sinkevičius pa ne le za "okolje in oceane", temveč za "okolje, oceane in ribištvo".

Vodja socialistov je v sporočilu za javnost pojasnila, da so socialdemokrati že septembra izrazili zahteve o spremembi imenovanja resorjev. V minulih dneh je bila v stiku z von der Leynovo, saj je njena skupina še vedno čakala na odgovor na septembrske zahteve, danes dopoldne pa je dobila pozitiven odgovor.

Evropski poslanci iz različnih skupin so se pritoževali tudi nad nazivom resorja Bolgarke Marije Gabriel "za inovacije in mlade", ker ne vključuje besed kultura, znanost in izobraževanje. Vendar sprememb na tem področju vsaj za zdaj ne bo.

Nazivu resorja za "zaščito evropskega načina življenja" sicer niso nasprotovali le socialdemokrati, ki so si prilastili zasluge za spremembe. Ostro nasprotovanje so izrazili tudi liberalci, zeleni in levica.

Novi kandidati Francije, Madžarske in Romunije prestali prvo oviro

Thierry Breton je bil med leti 2005 in 2007 finančni minister Francije. Pred tem je bil na čelu korporacij Groupe Bull, Thomson-RCA in francoskega telekoma. Foto: EPA

Parlamentarni pravni odbor je medtem odobril nove kandidate za komisarje iz Romunije, Madžarske in Francije. Parlamentarni pravni odbor je zaradi navzkrižja interesov onemogočila kandidaturo kandidatoma iz Romunije in Madžarsko, francosko kandidatko pa so po zaslišanju zavrnili evropski poslanci.

Romunija je sprva za novo kandidatko imenovala socialdemokratko Rovano Plumb, a je nova desnosredinska vlada v Bukarešti zdaj predlagala konservativko Adino Ioano Valean, ki naj bi prevzela resor za promet.

Madžarska je sprva za kandidata imenovala Laszla Trocsanyija, avtorja sporne madžarske pravosodne reforme, nato pa evropskega diplomata Oliverja Varhelyija, ki se mu obeta resor za širitev.

Francija je po rdeči luči za Sylvie Guilard imenovala novega spornega kandidata. Thierry Breton je komajda prestal glasovanje pravnega odbora, saj je dobil 12 glasov za in 11 proti. Breton je do nedavnega vodil velikana na področju programske opreme Atos in odstopil s funkcij, da bi prevzel evropski resor za notranji trg in industrijo, zaradi česar tudi njemu mnogi očitajo navzrkižje interesov.

Socialdemokrati po izgubi romunske kandidatke zdaj liberalcem in konservativcem očitajo, da so preprečili ključna vprašanja za Bretona ter poudarjajo, da je pravni odbor Bretona potrdil ob podpori desnice.

Von der Leynova čaka na britanskega kandidata

Pristojni odbori bodo Francoza Bretona, Madžara Oliverja Varhelyija in Romunko Valeanovo zaslišali v četrtek. Von der Leynova zaradi preložitve brexita še vedno čaka tudi na predlog komisarske kandidatke oziroma kandidata iz Londona.