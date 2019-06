Foto: Reuters

Tudi Nemčija sicer zavira ta korak, a Roth zavrača očitek, da so njegove besede le navidezna prijaznost. Upa, da bo najpozneje oktobra sprejeta pozitivna ocena.

Roth, ki prihaja iz vrst levosredinskega SPD-ja, je ocenil, da je domača naloga, ki sta jo Severna Makedonija in Albanija dobili pred enim letom, napravljena. Prespanski dogovor o spremembi imena je označil za zgodovinskega in za zgled poguma ter pripravljenosti na spravo. Opozoril je tudi, da EU ne sme izgubiti verodostojnosti in da je treba začeti pristopna pogajanja, ki bodo vsekakor dolga in težavna.

Na vprašanje, zakaj torej Nemčija kljub tej navidezni prijaznosti zavira širitveni napredek Severne Makedonije in Albanije, je zavrnil očitek, da gre za navidezno prijateljstvo, in ponovil nemški argument, da je Evropska komisija širitvena poročila predstavila zelo pozno, zaradi česar bundestag nima dovolj časa, da bi jih ustrezno preučil že zdaj, upa pa, da bo najpozneje oktobra sprejeta pozitivna ocena.

Ministri EU-ja za evropske zadeve v Luxembourgu razpravljajo o vprašanju začetka pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Zelene luči zagotovo ne bo. Odločitev naj bi preložili na čas po poletnem premoru. A vse kaže, da lahko tudi takrat po najboljšem scenariju pozitivne novice pričakujejo le v Skopju.

Pozivi k zeleni luči

Začetku pogajanj z obema državama že vseskozi nasprotujejo v Franciji in na Nizozemskem. Nizozemski parlament je pretekli teden tudi sprejel resolucijo proti začetku pogajanj z Albanijo v tem letu zaradi nezadostnega boja proti korupciji. Zapleta se tudi v Nemčiji, kjer kot razlog za preložitev odločanja sicer navajajo koledar bundestaga, ki da bi lahko o tem odločal šele septembra, a dejansko je težava nenaklonjenost temu koraku na desnosredinskem polu nemške koalicije.

Skupina 13 prijateljic širitve – poleg Slovenije so v njej Češka, Slovaška, Hrvaška, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Bolgarija, Italija, Malta, Avstrija in Poljska – medtem poziva k zeleni luči za začetek pogajanj z obema državama. A kljub vnovičnemu priporočilu Evropske komisije za začetek pogajanj z obema državama, kljub lanski obljubi članic, da odpirajo pot k začetku pogajanj z obema v juniju letos, in kljub svarilom, da je na kocki verodostojnost EU-ja, se to očitno še ne bo zgodilo.

Lanska obljuba članic je bila sicer pogojna, a komisija ocenjuje, da sta obe državi pogoje izpolnili: Severna Makedonija z zgodovinskim dogovorom z Grčijo o spremembi imena, Albanija pa s korenito in ambiciozno reformo pravosodja. Makedonija čaka na ta korak od leta 2005, ko je dobila status kandidatke. Albanija, ki je status kandidatke dobila leta 2014, pa je letos dobila drugo pozitivno bruseljsko priporočilo za začetek pogajanj.