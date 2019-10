Vse razpoložljive informacije o slovenskem kandidatu so neuradne. Foto: Reuters/EPA

Po informacijah virov v Evropskem parlamentu je Lenarčič dobil pozitivno oceno odbora za razvoj. Pisma z ocenami, ki jih pripravijo pristojni odbori, so sicer zaupna. Parlament jih bo predvidoma objavil šele po tem, ko jih bo obravnavala konferenca predsednikov, torej najverjetneje po koncu zaslišanj 17. oktobra.

Kandidat ni naslovnik pisma, ki ga pripravijo odbori, pojasnjujejo viri v Bruslju. Bi bilo pa znano, če bi šlo kaj narobe, saj neprepričljivemu kandidatu iz odbora pošljejo dodatna pisna vprašanja in določijo rok za odgovore. Od Lenarčiča po neuradnih navedbah ni nihče zahteval nikakršnega dodatnega pojasnila.

"Če ne bo novic, je to dobra novica," je v sredo po Lenarčičevem zaslišanju poudaril predsednik odbora za razvoj Tomas Tobe in tako napovedal, da iz odbora ni pričakovati sporočil, če bo ocena pozitivna. Za zdaj morajo na popravni izpit Poljak Janusz Wojciechowski iz vrst zmernih evroskeptikov ECR, francoska liberalka Sylvie Goulard in švedska socialdemokratka Ylva Johansson. Ti trije so dobili dodatna pisna vprašanja.

Pozitivne ocene pristojnih odborov pa so poleg Lenarčiča po neuradnih informacijah že dobili tudi Slovak Maroš Šefčovič, Irec Phil Hogan, Bolgarka Marija Gabriel, Luksemburžan Nicolas Schmit, Finka Jutta Urpilainen, Ciprčanka Stella Kiriakides, Belgijec Didier Reynders, Maltežanka Helena Dalli, Portugalka Elisa Ferreira, Estonka Kadri Simson in Italijan Paolo Gentiloni.

Že pred zaslišanji so evropski poslanci zaradi navzkrižja interesov dokončno zavrnili Madžara Laszla Trocsanyija iz vrst desnosredinskega EPP-ja, kandidata za komisarja za širitev, in Romunko Rovano Plumb iz socialdemokratskih vrst, kandidatko za komisarko za promet.

Zanimivo bo spremljati, kako se bosta nocoj odrezala Hrvatica Dubravka Šuica, kandidatka za podpredsednico za demokracijo in demografijo, in Grk Margaritis Schinas, kandidat za podpredsednika za zaščito evropskega načina življenja. Oba sta iz vrst EPP-ja. Noben njihov kandidat doslej še ni dobil dodatnih pisnih vprašanj. Šuica se spopada z očitki glede načina pridobitve premoženja, Schinas pa lahko pričakuje veliko kritik na račun naziva svojega resorja.