Ni še povsem jasno, ali bo von der Leynova osvojila absolutno večino v Evropskem parlamentu.

Dosedanja nemška obrambna ministrica ni prepričala vseh političnih skupin: podprli so jo v Evropski ljudski stranki (EPP) in liberalci (RE). Socialdemokrati in konservativci so neodločeni, zeleni, levica in skrajna desnica pa z njenimi obljubami niso zadovoljni.

V 43-minutnem govoru je Nemka spregovorila v angleščini, dele govora pa je povedala tudi v francoščini in nemščini.

Poudarila je, da bo v novi komisiji enakopravna zastopanost ženska. Do zdaj je bilo, kot je dejala, 183 komisarjev, med njimi 45 žensk. Foto: Reuters

Nemško krščansko demokratko so že podprli v njeni desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), ki je s 182 poslanci največja skupina. Vodja Manfred Weber je opozoril je, da je v Evropi zaradi neupoštevanja načela vodilnih kandidatov po evropskih volitvah že nastala škoda, da pa ne sme biti nobene dodatne škode več. Vodja liberalne skupine Obnovimo Evropo (RE) Dacian Ciolos je v razpravi dejal, da je njegova skupina pripravljena podpreti von der Leynovo, če se bo zavzemala za prenovo Evrope in njene cilje ocenil za jasne.

Socialisti in demokrati (S&D) se bodo o podpori kandidatki odločili popoldne. V konservativni skupini (ECR) prav tako niso odločeni, kandidatki pa očitajo, da ni navedla, kako bi uresničila ambiciozne cilje na področju boja proti podnebnim spremembam ter glede migracij.

Zelenih ni prepričala, več poslancev je ocenilo, da so njene napovedi glede zaščitne podnebja ter azilne politike premalo vsebinske. "Kdor želi zagotoviti socialno pravičnost, mora opustiti varčevalne ukrepe," je dejal Martin Schridewan iz skupine levice, ki je zahteval konec politike zategovanja pasu in napovedal, da von der Leynove ne bodo podprli.

Tudi v skrajno desni Identiteti in demokraciji (ID) von der Leynove ne bodo podprli, saj po mnenju Nemca Jörga Meuthena "ni dorasla" položaju. "Zdaj, ko sem vas poslušala, sem si celo oddahnila, da od vas ne bom dobila glasu," mu je odgovorila von der Leynova.

Do kandidatke so bili večinoma kritični tudi poslanci, ki niso v nobeni politični skupini. Med njimi je bil evroskeptični Britanec Nigel Farage.

Več evroposlancev je kandidatki očitalo prevelik razkol med severom in jugom, a jim je von der Leynova ob koncu razprave zagotovila, da naj bi po njenih smernicah in ciljih to vrzel zmanjšali.

Boj proti podnebnim spremembam

V prvem delu nastopa je napovedala odločnejše ukrepe v boju proti podnebnim spremembam in se zavzela, da bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina na svetu. Obljubila je, da bo že v prvih stotih dneh mandata predlagala zeleni dogovor, t. i. green deal, za Evropo ter prvo evropsko podnebno zakonodajo. Je pa ob tem opozorila, da se bo moralo spremeniti tudi vedenje ljudi.

Von der Leynova predstavila vizijo za razvoj EU-ja

Zavzela se je za okrepitev gospodarstva. "Znebimo se ovir, odprimo vrata, imejmo končno kapitalsko unijo, ki si jo naša majhna in srednja podjetja zaslužijo," je dejala in ob tem izpostavila socialno-tržno gospodarstvo. Napovedala je tudi pošteno obdavčitev multinacionalk. Če tehnološki velikani veliko zaslužijo v Evropi, morajo deliti breme, je poudarila.

Po njenih besedah bi morali vsi zaslužiti minimalno plačo za dostojno življenje. Želi boljšo zaščito tistih, ki izgubijo službo zaradi gospodarske krize, zato predlaga evropsko shemo za brezposelne v času hudih kriz. Von der Leynova, ki je mati sedmih otrok, je napovedala tudi ukrepe za boljše razmere za otroke in mlade.

"Velika Britanija bo ostala naša zaveznica"

Znova je poudarila, da bo v novi komisiji zagotovila enakopravno zastopanost moških in žensk, in je tudi pripravljena zahtevati od držav članic nova imena, če med predlogi za komisarje ne bo dovolj žensk. "Predstavljamo polovico populacije, želimo svoj pravični delež," je dejala.

Glede brexita je pripravljena na nadaljnje podaljšanje roka izstopa, če bi bilo iz upravičenega razloga potrebnega več časa: "V vsakem primeru bo Velika Britanija ostala naša zaveznica, partnerica in prijateljica."

"Na morju je dolžnost reševati življenja," je von der Leynova povedala v zvezi s krizo v Sredozemlju. Po njenih besedah EU potrebuje humane meje, obenem pa mora zmanjšati nezakonite migracije in se boriti proti tihotapcem z ljudmi in drugemu kriminalu. Zavzela se je za vzpostavitev humanitarnih koridorjev ter napovedala nov pakt o azilu. Poslancem je povedala osebno zgodbo, kako je njena družina v svoj dom pred štirimi leti sprejela mladega sirskega begunca. "Je navdih nam vsem," je dejala in dodala, da se želi nekega dne vrniti domov.

Bo Evropska komisija dobila prvo predsednico? Foto: Reuters

Predlagala bo tudi reformo dublinskega sistema, kar nas bo po njenih besedah vrnilo k polno delujočemu schengenskemu sistemu. Kot je dejala, ima lahko EU stabilno zunanjo mejo, če pomaga članicam, ki so pod največjim pritiskom, nujna je solidarnost.

Prva ženska na čelu komisije?

Evropski poslanci bodo drevi odločali o kandidatki za predsednico Evropske komisije. Glede na izjavepo govoru še ni jasno, ali bo dobila zadostno podporo za izvolitev.

Glasovanje je predvideno ob 18.00 in bo tajno, izid je pričakovati okoli 19.00. Za izvolitev potrebuje absolutno večino evropskih poslancev, kar je v tokratnem primeru 374 glasov, ker štirje od skupno 751 poslancev niso prevzeli mandatov. Če bo uspela, bo 1. novembra nasledila Jeana-Clauda Junckerja in postala prva ženska na čelu komisije.