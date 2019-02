"Dajem besedo, da odkar sem ministrica, projekt vodimo popolnoma transparentno in namesto maket delamo drugi tir v naravi," je zatrdila ministrica Alenka Bratušek. Foto: BoBo

"Pri mojem delu sta vedno vodili transparentnost in učinkovitost," je zatrdila ministrica Alenka Bratušek in dodala, da je tako tudi pri njenem vodenju infrastrukturnega ministrstva. "Projekt drugega tira je dokaz, da smo stvari začeli delati drugače," je pristavila.

Omenila je pred kratkim predstavljeni investicijski program za največji infrastrukturni projekt v državi, razkritje prej tajnih podatkov o pogajanjih z Madžarsko glede sodelovanja pri projektu in to, da so dosegli umik zahtevka po aneksu k pogodbi za pripravljalna dela, ki sta ga vložila izbrana izvajalca Kolektor CPG in Euroasfalt.

Zavrnila odgovornost za dejanja prejšnjega vodstva

"Mislim, da smo projekt, odkar vodim ministrstvo, zastavili tako, kot je treba," je povedala Bratuškova in pri tem zavrnila odgovornost za odločitve prejšnjega vodstva, ko je bil minister Peter Gašperšič, državni sekretar, zadolžen za projekt drugega tira, pa zdajšnji okoljski minister Jure Leben.

"Nikakor nimamo nobene odgovornosti za to, kaj se je dogajalo pod prejšnjim vodstvom. Morda ste torej na napačnem ministrstvu," je povedala. Zatrdila je, da je vnovič opravila pogovor z direktorjem direkcije za infrastrukturo Damirjem Topolkom, ki ji je še enkrat zatrdil, da ni vedel, da bo pri projektu izdelave makete, za katero je bilo izbrano podjetje Art Rebel 9, sodeloval podizvajalec RPS. Pojasnil je, da se s podizvajalcem ni srečal in da so se vse vsebinske stvari sprejemale v kabinetu tedanjega ministra za infrastrukturo.

Maketo pod drobnogled vzeli kriminalisti

Glede sporne makete, za katero je direkcija nato razveljavila pogodbo, poteka tudi kriminalistična preiskava. "Ko bo znan rezultat preiskave kriminalistov in bo kdor koli od zaposlenih osumljen kaznivih dejanj oz. v kazenskem postopku, bom ukrepala tako, kot je prav in se od mene pričakuje," je zagotovila ministrica.

Glede sporne makete, za katero je direkcija nato razveljavila pogodbo, poteka tudi kriminalistična preiskava.Foto: BoBo

Družba Art Rebel 9 bo po poročanju Pop TV-ja tožila državo zaradi razdrtja pogodbe, minister Leben - ta očitke, ki letijo nanj v povezavi z maketo, zavrača - pa je v torek zatrdil, da je glede vseh pojasnil v zvezi s pravnimi postopki pristojen naročnik makete, direkcija za infrastrukturo.

"Tožba še ni vložena, sem preverila, minister Leben pa o projektu ve bistveno več od mene in bo moral še kaj pojasniti, tudi v morebitnih pravnih postopkih," je povedala Bratuškova in se vprašala, kje je bil izvajalec leto dni, odkar je bila pogodba zavrnjena.