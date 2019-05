Na DUTB-ju je po reviziji posla z zemljiščem v Logatcu prišlo do zamenjav v vrhu družbe.

"V upravnem odboru smo zadovoljni s končno sestavo izvršnega vodstva Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Namen je bil sestaviti vodstveno ekipo, ki bo tvorno sodelovala tako z neizvršnimi direktorji kot z zaposlenimi, hkrati pa se bo znala spopadati s prihajajočimi izzivi," je dejal predsednik upravnega odbora DUTB-ja Tomaž Besek.

Grum in Gantar sta bila izbrana iz nabora kandidatov, prijavljenih na razpis za glavnega izvršnega direktorja, ki jih je kadrovska komisija v izbor predlagala neizvršnim direktorjem. Grum je doktor ekonomije z izkušnjami v bančništvu, saj je deloval v Abanki in Deželni banki Slovenije. Gantar pa je diplomirani inženir strojništva z izkušnjami iz gospodarstva oz. iz družb Trimo, Alpina in Hidria, so navedli.

Prva naloga: Izboljšanje upravljanja

Prve naloge izvršne ekipe, ki jo od 29. aprila vodi Pirc, bodo po navedbah DUTB-ja stabilizacija družbe z izboljšanjem upravljanja, izvedba mehke reorganizacije, optimizacija notranjih postopkov in zagotovitve kakovostnega delovnega okolja za zaposlene, vse z namenom maksimiranja iztržka iz prodaje premoženja ob transparentnem poslovanju družbe.

Pirc je ostal edini izvršni direktor, potem ko so neizvršni direktorji DUTB-ja odpoklicali Jožeta Jaklina, Andrej Prebil pa je odstopil že konec marca. Decembra lani je odstopil tudi Imre Balogh, uradno zaradi osebnih razlogov, neuradno pa naj ne bi več užival zaupanja upravnega odbora.

Nekaj tednov pred Baloghovo odločitvijo je prišlo tudi do zamenjave na vrhu upravnega odbora DUTB-ja, ko je vlada odpoklicala Miho Juharta in za neizvršnega direktorja imenovala Tomaža Beska. Novi predsednik upravnega odbora je postal Mark Tišma.

Sporni posel odnesel vodstvo

Povod za kadrovske zamenjave so bile nepravilnosti pri prodaji zemljišča v Logatcu, na katerem švicarska družba Lonstroff dokončuje tovarno elastomerov. Posel je potekal tako, da je DUTB okoli 51.000 kvadratnih metrov od skupno približno 100.000 kvadratnih metrov zemljišča v Logatcu, ki ga je prevzela od nekdanje Factor banke, prodala nepremičninski družbi Svet Re za dva milijona evrov. Svet Re je pet dni pozneje omenjenih 30.000 kvadratov zemljišča Lonstroffu iz japonske skupine Sumitomo Rubber Industries prodal za tri milijone evrov, šele z denarjem od te kupnine pa nato poravnal kupnino DUTB.

Lani jeseni so kriminalisti razgovor opravili na DUTB, pred približno mesecem dni pa so na območju ljubljanske policijske uprave opravili še hišne preiskave. Posel z zemljiščem v Logatcu je bil sicer predmet posebne revizije v DUTB-ju, ki jo je izvedla družba Ernst & Young in odkrila več primerov malomarnosti in opustitve dolžnih ravnanj.