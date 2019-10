Bodo menjali vodstvo Petrola? Foto: BoBo

Nadzorni svet Petrola, ki ga vodi Nada Drobne Popovič, se bo danes popoldne zagotovo sešel. Dnevni red seje ni znan; Drobne Popovičeva je sporočila le, da je današnja seja nadaljevanje prejšnje seje, točke o zamenjavi uprave pa da ni na dnevnem redu.

Na pisanje medijev se je prek Twitterja že odzval premier Marjan Šarec. "To, da stranka LMŠ želi zamenjati vodstvo družbe Petrol, je ena večjih dezinformacij v zadnjem času. Očitno to postaja stalna praksa," je zapisal.

Siol: Nadzorniki bodo odločali o morebitnem odpoklicu Berločnika

Portal Siol je dopoldne pisal, da naj bi nadzorni svet pod vodstvom Nade Drobne Popovič danes odločal o morebitnem odpoklicu Berločnika, spletne Finance pa poročajo, da naj bi danes odstopila celotna uprava Petrola, v kateri sta še člana Rok Vodnik in Igor Stebernak ter delavska direktorica Ika Krevzel Panić.

Po navedbah Siola gre očitno za novo fazo zamenjave uprave Petrola, ki naj bi si jo del koalicije želel že več mesecev. Že pred spomladansko skupščino družbe so, kot navaja portal, posamezniki iz vladajočega LMŠ-ja preverjali možnosti za zamenjavo nekaterih članov nadzornega sveta, ki naj bi bili preveč naklonjeni upravi, a se to ni zgodilo. Tej je nasprotoval tudi največji domači zasebni lastnik Petrola Dari Južna, ki prek svojih podjetij obvladuje dobrih 10 odstotkov delnic.

Po neuradnih informacijah Financ naj bi nadzorniki za razpravo o zamenjavi izkoristili domnevne "napake pri projektu, ki bi zelo spremenil podobo Petrola, kjer je uprava ignorirala opozorila nadzornikov". Za kateri projekt naj bi šlo, viri ne želijo razkriti, se pa očitno še ni zgodil.

Petrol: O odločanju o menjavi uprave ne vemo nič

Uprava družbe Petrol ni seznanjena, da bi bila za danes sklicana seja nadzornega sveta s točko, v okviru katere bi nadzorniki odločali o zamenjavi uprave, so sporočili iz podjetja. Poslovanje skupine poteka nemoteno, skladno s potrjeno strategijo in letnim načrtom, so poudarili in zagotovili, da so pripravljeni na slabše gospodarske čase.

Predstavniki uprave Petrola so danes prek spletnih strani Ljubljanske borze opozorili, da poslovanje skupine sledi ambiciozni strategiji in da pri načrtovani rasti poslovanja preverjajo različne stresne scenarije. "Zagotavljamo, da je skupina Petrol pripravljena na ohlajanje gospodarske rasti in morebitno krizo v prihodnosti," so navedli.

Spomnili so še, da je bonitetna hiša Standard & Poor's 10. oktobra potrdila dolgoročno bonitetno oceno Petrola BBB- in kratkoročno oceno A-3, hkrati pa ohranila stabilne obete. "Tako kot v preteklosti bo tudi v prihodnje naša zaveza ohranjanje investicijske bonitetne ocene in vzdržna rast skupine Petrol," so sklenili.

Združenje Manager : Nasprotujemo morebitni menjavi

Ugibanja o morebitni zamenjavi Petrolove uprave so danes že komentirali tudi v Združenju Manager, katerega član je Tomaž Berločnik. Spomnili so na rekordno poslovanje in uspešno prestrukturiranje Petrola v času Berločnikovega mandata ter opozorili na demonstracijski učinek morebitne zamenjave vodstva.

"Z morebitnim rušenjem uspešnega vodstva bi tisti, ki ga želijo odstaviti oz. vladajoča politika, posredno sporočili, da jim je malo mar za družbeno blaginjo in dobrobit največjega slovenskega podjetja, s tem pa za več kot 5.000 ljudi oz. da so jim pomembni le lastni, parcialni in politični interesi. Zato v Združenju Manager ostro nasprotujemo morebitni menjavi vodstva iz političnih razlogov, s tem pa tudi političnim igricam, ki prepogosto delajo škodo gospodarstvu in družbi," so zapisali.

Berločnik je na čelu Petrola, v katerem ima država približno tretjinski lastniški delež, od februarja 2011, drugi petletni mandat se mu izteče leta 2021. Letos je prejel nagrado Združenja Manager za najboljšega menedžerja, že leta 2007 je prejel tudi priznanje za najboljšega mladega menedžerja.

Petrol sicer posluje dobro – lani je na ravni skupine ustvaril 91,8 milijona evrov čistega dobička, v prvem letošnjem polletju je ta znašal 40,7 milijona evrov, letos pa je Petrol, kot je v pogovoru za STA pred kratkim povedal Berločnik, na dobri poti, da preseže načrte.

Država ima sicer v Petrolu posredno in neposredno nekaj manj kot tretjinski lastniški delež. V Slovenskem državnem holdingu (SDH) so v odzivu za Finance zapisali, da v svojem imenu in v imenu države v Petrolu upravljajo s skupno 22,78-odstotnim deležem (8,8 odstotka je še v lasti Kapitalske družbe), v strategiji upravljanja državnih naložb pa je ta naložba razvrščena med pomembne.

Petrolovi poslovni rezultati so po oceni SDH-ja dobri, skupina pa ima tudi ambiciozne načrte za prihodnje in "je na dobri poti, da srednjeročno preseže načrtovane poslovne prihodke in čisti poslovni izid".

"SDH je eden izmed delničarjev, ki lahko svoja korporacijska upravičenja uveljavlja le na skupščini javne delniške družbe Petrol. V sistemu korporativnega upravljanja so za poslovanje družb odgovorna poslovodstva, za nadzor nad poslovanjem pa nadzorni sveti posameznih družb. SDH ne sme posegati v neodvisnost organov družb. To pomeni, da SDH ne more vplivati na člane nadzornih svetov družb niti na poslovodstva, da bi sprejeli ali ne sprejeli določene odločitve," so navedli pri upravljavcu državnih naložb.

Dodali so, da so "vsi člani nadzornih svetov glede sprejetih kadrovskih in ostalih odločitev neodvisni in morajo pri tem ravnati skrajno odgovorno in skrbno".