Croatia Airlines ima v floti 12 letal. Foto: Reuters

Prihodki družbe, ki letos praznuje 30. obletnico delovanja, so se medtem v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 1,4 odstotka.

Dobiček iz drugega in tretjega letošnjega trimesečja ni zadostoval za kritje izgube, ki jo je družba ustvarila v času zimskega voznega reda, izhaja iz objave na spletni strani zagrebške borze.

Letala Croatia Airlinesa so med letošnjo turistično sezono redno povezovala Hrvaško s 30 mesti v 24 državah, večinoma iz Zagreba. Prepeljali so nekaj več kot 1,7 milijona potnikov, kar je na ravni izpred enega leta. V rednem mednarodnem prometu so imeli za dva odstotka več potnikov, medtem ko so na rednih domačih in čarterskih linijah imeli nekaj manj potnikov.

Hrvaška vlada je v predlogu državnega proračuna za leto 2020, ki ga je sprejela danes, za stabilizacijo poslovanja družbe Croatia Airlines namenila 150 milijonov kun oziroma 20,2 milijona evrov. Odločitev o finančni injekciji letalskemu prevozniku so odobrili sredi septembra, ko so povedali, da bodo v okviru tega na račun Croatia Airlinesa že letos nakazali 100 milijonov kun (13,5 milijona evrov).

Pristojna hrvaška ministrstva imajo nalogo, da v sodelovanju z upravo Croatia Airlinesa do konca leta pripravijo načrt prestrukturiranja družbe, ki naj bi ga začeli izvajati najpozneje do 1. junija prihodnje leto. V Zagrebu pričakujejo, da bodo našli strateškega partnerja za državnega letalskega prevoznika.