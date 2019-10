V sklopu obiska se je slovenska vladno-gospodarska delegacija udeležila poslovnega srečanja na filipinski zbornici za trgovino in industrijo. Foto: Ministrstvo za gospodarstvo

Filipinski mediji so na začetku tedna povzeli izjavo filipinskega državnega sekretarja za delo Silvestra Bella, ki je povedal, da ga je obiskala slovenska delegacija in izrazila interes za možnost zaposlovanja od 2.000 do 5.000 kvalificiranih in polkvalificiranih filipinskih delavcev v Sloveniji. Bello pa jih je seznanil, da morata državi najprej podpisati dvostranski sporazum. Kot je še razkril filipinskim medijem, naj bi v Sloveniji filipinskim delavcem ponujali možnost zaposlitve za zdravstvene delavce, medicinske sestre, inženirje, voznike tovornjakov, upravljavce težkih strojev in opreme, gospodinjske storitve in druge panoge.

Bello je ob tem poudaril, da so plače v Sloveniji bolj konkurenčne kot na Bližnjem vzhodu, saj lahko kvalificirani delavci pričakujejo minimalno plačo v znesku približno 1.000 dolarjev. Kot je navedel, naj bi filipinske delavce v naftno bogati Savdski Arabiji plačevali zgolj 400 dolarjev mesečno. Hkrati je tudi napovedal ustanovitev posebne delovne skupine za pripravo sporazuma s Slovenijo.

Na slovenskem ministrstvu za delo in na zunanjem ministrstvu sprva niso imeli nobenih informacij, da bi potekali kakšni uradni pogovori glede želja po zaposlovanju več tisoč Filipincev v Sloveniji.

"Pobuda za sklenitev sporazuma s strani Slovenije od nas ni bila poslana, niti je nismo prejeli s strani Filipinov. Smo pa bili v sredo obveščeni, da je bila na Filipinih pred dnevi delegacija, v kateri so bili tudi predstavniki ministrstva za gospodarstvo," so v sredo povedali na ministrstvu, pristojnem za delo.

Krepitev gospodarskih odnosov s Filipini

Slovenska vladno-gospodarska delegacija je Filipine obiskala pod vodstvom državnega sekretarja Aleša Cantaruttija "z namenom krepitve gospodarskih odnosov med državama, predvsem na področjih energetike, informacijske tehnologije, transporta in logistike ter turizma". Uradno vladno delegacijo pa je spremljalo 10 predstavnikov slovenskih podjetij in predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije. Toda, kot pojasnjujejo na gospodarskem ministrstvu (MGRT), vladna delegacija ni bila tista, ki je izrazila želje za uvoz filipinske delovne sile v Slovenijo.

"Ker nimamo na Filipinih diplomatskega predstavništva, se ti dokumenti urejajo prek našega veleposlaništva v Tokiu. To je stroškovno zahteven podvig za potencialne Filipince, ki bi želeli delati v Sloveniji. Če bo interes podjetji in organizacij izražen, bomo morali kot država poskrbeti, da olajšamo pridobivanje dovoljenj."

Državni sekretar Aleš Cantarutti za TV Slovenija o možnosti lažjega pridobivanja delovnih dovoljenj za Filipince.

"V okviru dvostranskega obiska je bil na željo slovenskih podjetij, članov GZS-ja, organiziran tudi sestanek na filipinskem ministrstvu za delo. Zaradi drugih obveznosti v Sloveniji se zadevnega sestanka predstavniki MGRT-ja niso udeležili. Na sestanku so bili prisotni častni konzul Filipinov Srečko Debelak ter predstavniki GZS-ja in podjetij. Tema tega sestanka je bila izmenjava mnenj o možnostih zaposlovanja filipinskih delavcev z namenom zapolnjevanja potreb slovenskega gospodarstva po delovni sili na področjih, kjer delavcev primanjkuje (tudi že v državah Balkana) in to omejuje nadaljnjo rast določenih panog – področja: varilci, vozniki tovornjakov, IT-programerji ...," so pojasnili na gospodarskem ministrstvu, kjer niso "seznanjeni s sklepi zadevnega sestanka". "Po naših informacijah pa ni bil sklenjen noben dogovor oz. storjeni kakršni koli konkretni koraki v smeri sklenitve sporazuma. Tudi če bi bil predlagan dvostranski sporazum o napotitvi filipinskih delavcev, bi ta moral iti predhodno čez ustrezno vladno proceduro," so še dodali na MGRT-ju.

Za pojasnilo, kakšna je bila vsebina sestanka na filipinskem ministrstvu, pristojnem za delo, smo povprašali tudi GZS, vendar odgovora (še) nismo prejeli.

Dva sporazuma za zaposlovanje delavcev

Slovenija ima glede zaposlovanje tuje delovne sile s t. i. tretjimi državami (zunaj Evropske unije) podpisana le dva sporazuma, in sicer, kot pravijo na ministrstvu za delo, gre za "sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji". "Sporazuma se nanašata na zaposlovanje državljanov teh držav in omogočata zaposlitev oseb, ki so v državi pogodbenici v evidenci brezposelnih oseb in je slovenski delodajalec za njih zainteresiran," pojasnjujejo.

Prav delavci iz omenjenih držav, naslednic nekdanjega SFRJ-ja, pa prevladujejo med tujimi delavci, ki so trenutno zaposleni v Sloveniji. Glede na stanje konec avgusta je po podatkih državnega statističnega urada (Surs), ki je pristojno za vodenje evidence o delovno aktivnem prebivalstvu, v Sloveniji delalo 48.711 državljanov BiH-a in 12.728 državljanov Srbije. Morebitna zaposlitev 5.000 Filipincev bi pomenila, da bi bil njihov delež glede tuje delovne sile kar 5-odstoten.

V Sloveniji je bilo letošnjega avgusta namreč delovno aktivnih 99.526 tujcev (16.105 državljanov EU-ja in 83.511 državljanov drugih držav). Filipincev, ki so delali v Sloveniji, pa je bilo konec lanskega leta, po podatkih Sursa, zgolj 62.