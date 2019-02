Luka Koper in mesto Koper. Foto: Radio Koper/Portopia

V koprskem pristanišču se razteza 35 kilometrov industrijskih železniških tirov, ki se vijejo do posameznih skladišč in obal. Severovzhodni del pristanišča je še edini, ki nima urejenega železniškega dostopa, večinoma pa na tem območju skladiščijo avtomobile. Ker se pretovor teh v zadnjih letih povečuje in je lani dosegel že 755.000 enot, so sklenili, da tam uredijo novo skupino tirov, ki bodo olajšali in pohitrili nakladanje in razkladanje avtomobilov z vagonov, so pred kratkim sporočili iz Luke Koper.

Gradbena dela se bodo predvidoma začela v sredini leta, po načrtu pa bodo tiri prve vlake sprejeli na začetku leta 2020. Novi tiri bodo zagotovili večjo učinkovitost na avtomobilskem terminalu.

Naložba predvideva izgradnjo štirih vzporednih tirov dolžin od 700 do 1.000 metrov, na koncu vsakega tira pa bodo namestili hidravlične dvižne rampe za dovoz avtomobilov. Nov železniški dostop bo skrajšal transportne poti avtomobilov od ladje do parkirišč oz. do drugih nakladalnih točk, povečal produktivnost in varnost ter omogočil prihod daljših kompozicij. Razmerje med cesto in železnico znaša na avtomobilskem terminalu 59 odstotkov proti 41 odstotkom v korist cestnega prometa, zato v Luki pričakujejo, da se bo odstotek v prid železnice v naslednjih letih povečal.

Le lučaj stran, ob robu tretjega bazena, pa Luka načrtuje tudi izgradnjo novega priveza RO-RO, prilagojenega avtomobilskim ladjam. Javno naročilo za izbor izvajalca so objavili pred dnevi. Privez je sestavljen iz posameznih odbojnikov, na katere se nasloni ladja, in betonske dovozne rampe. Za ureditev priveza bo treba tudi poglobiti okoliško morsko dno.

Z dodatnim privezom bodo v koprskem pristanišču skrajšali transportne poti, predvsem do skladišč na desnem bregu Rižane, sproščeni pa bodo tudi obstoječi privezi, kamor bo mogoče vezati ladje z drugimi tovori. Gradbeno dovoljenje za projekt so že pridobili, dela pa bodo predvidoma končali v prvem trimesečju prihodnjega leta. Pozneje je na severni strani pristajalnih odbojnikov predvidena tudi postavitev pontona za potrebe plovil Slovenske vojske.

Tako novi privez kot železniški tiri, katerih skupna ocenjena vrednost znaša 12 milijonov evrov, spadajo med naložbe, ki so deležne 30-odstotnega sofinanciranja v okviru projekta Evropske unije CarEsmatic, katerega namen je povečati uporabo storitev pomorskih avtocest za prevoz avtomobilov v Sredozemlju z izboljšanjem dostopnosti pristanišč Koper in Barcelona.