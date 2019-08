Na tem položaju je nasledil Rudolfa Skobeta, ki je mandat predčasno sklenil sredi aprila, Telekom pa je od takrat začasno vodil Tomaž Seljak.

Kot je v izjavi za medije ob robu seje nadzornikov dejala njihova predsednica Lidija Glavina, so se v ožji izbor uvrstili trije kandidati. "Po opravljenih individualnih razgovorih, njihovih predstavitvah vizije vodenja družbe in podanih ocenah je kadrovska komisija nadzornemu svetu za predsednika uprave predlagala Merkana," je povedala.

Nadzorni svet je po njenih besedah sprejel dobro odločitev in ima zdaj popolnjeno upravo. "Telekom Slovenije je dobro podjetje, ki pa deluje v panogi, ki se intenzivno spreminja. Spreminjajo se poslovni modeli in načini vodenja. Verjamemo, da bosta način vodenja in vizija, ki nam ju je predstavil gospod Merkan, prispevala k uresničevanju ciljev in nadaljnjemu razvoju Telekoma Slovenije," je poudarila.

Na čelo Telekoma se je zavihtel Matjaž Merkan. Foto: Televizija Slovenija

Merkan, ki bo štiriletni mandat nastopil s 16. septembrom, je dejal, da mu vodenje Telekoma predstavlja velik izziv. "Izzive imam rad, z njimi sem se v poslovnem življenju pogosto srečeval," je poudaril.

"Vodijo me dobri rezultati in doseganje ciljev in to na pravi način - skupaj z zaposlenimi," je dodal. Pri tem je izpostavil svoje 20-letne vodstvene izkušnje. Pri vodenju Weiler Abrasives je skupaj s sodelavci poskrbel za številne inovacije in stremel k poslovni odličnosti, je poudaril.

Telekom Slovenije je po njegovih besedah odlično podjetje - tržni vodja, ki prinaša novosti in trende na področju Slovenije in širše. "Prepričan sem, da bo vodilni položaj zadržalo tudi v prihodnje - tudi s širjenjem na nova področja," je dejal in izrazil zavedanje, da je področje telekomunikacij podvrženo hitrim spremembam. "Telekom Slovenije bo postal še bolj digitaliziran, napreden in agilen. Staviti velja na ljudi, ki sestavljajo skupino in ki imajo že danes marsikaj pokazati," je še dodal.

Kdo je Matjaž Merkan

Merkan je podjetje Weiler Abrasives, ki proizvaja umetne bruse in tehnične tkanine in se je pred prevzemom septembra lani s strani istoimenske ameriške skupine imenovalo Swatycomet, vodil dobrih šest let, to je do marca letos, ko je prevzel funkcijo svetovalca uprave.

Pred tem je bil po javno dostopnih podatkih nekaj manj kot tri leta vodja poslovne enote industrijske opreme v tej družbi.

Od leta 1996 do prihoda v Swatycomet je bil večino časa zaposlen v družbi Siteco Sistemi oz. njeni predhodnici, družbi Elektrokovina Svetilke. Po izobrazbi je inženir fizike in magister ekonomije.

Stavba Telekoma Slovenije v Ljubljani. Foto: RTV Slovenija

Telekom pričakuje tudi nova nadzornika

Z Merkanovim imenovanjem se je mesto predsednika uprave zapolnilo še pred petkovo skupščino, na kateri bodo delničarji odločali o imenovanju dveh novih nadzornikov.

Junija sta namreč iz nadzornega sveta izstopila Ljubomir Rajšić (funkcija mu je prenehala 18. junija) in nekdanja prva dama SDH-ja Lidija Glavina, ki ostaja nadzornica vse do skupščine družbe.

Po zadnjih neuradnih podatkih Financ naj bi bila kandidata za nova nadzornika Barbara Cerovšek Zupančič in Igor Rozman, ki bosta štiriletni mandat nastopila z dnem skupščine.

Delničarjem se obeta nižja dividenda

Na petkovi skupščini bodo odločali tudi o uporabi bilančnega dobička za lani. Po predlogu uprave in nadzornega sveta se delničarjem obeta precej nižja dividenda kot lani, 4,50 evra bruto, medtem ko društvo Mali delničarji Slovenija predlaga dividendo v višini 5,50 evra bruto.

Skupina Telekom Slovenije je leto 2018 sklenila s 33,3 milijona evrov čistega dobička, potem ko je ta leto prej dosegel devet milijonov evrov. Čisti prihodki so znašali 715,05 milijona evrov. V prvem letošnjem polletju je čisti dobiček na ravni skupine znašal 19,57 milijona evrov, kar je 35 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, medtem ko so prihodki od prodaje upadli za pet odstotkov, na 340,63 milijona evrov.

Letos imajo v Telekomu nekoliko nižje prihodke na veleprodajnem trgu in nižje prihodke mobilnega blaga na končnem trgu.