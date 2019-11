Foto: BoBo

"Razhajanje uprave in nadzornega sveta družbe Petrol v povezavi z izvajanjem sprejete strategije se nanaša na predloge uprave, katerih potrditev bi pomenila bistveno odstopanje od sprejetega strateškega poslovnega načrta 2018–2022, pri čemer pa uprava nadzornemu svetu nikoli ni predložila verodostojnih gradiv za odločanje," so zapisali v nadzornem svetu.

Pravijo, da so nekdanjo upravo Tomaža Berločnika večkrat pozvali k pripravi verodostojnih gradiv, "saj so gradiva vsebovala večstomilijonske napake pri izračunih denarnih tokov in višine potrebne zadolžitve za financiranje investicij". Gradiva so zato ocenili kot zavajajoča in na njihovi podlagi niso mogli sprejeti nobene odločitve.

Uprava je sicer gradiva večkrat dopolnjevala, a "zahteve nadzornega sveta po dodatnih pojasnilih in popravkih niso bile upoštevane." Prav tako so prikazovala bistveno napačno načrtovano višino in vrsto zadolžitve, tudi z dražjim podrejenim dolgom, so prepričani nadzorniki.

Spomnili so tudi na oceno bonitetne hiše Standard & Poor's Rating Services, v kateri ta opozarja na ključno tveganje velikega investiranja družbe (v višini 521 milijonov evrov v skladu s sprejeto strategijo) v naslednjih letih, večinoma zunaj jedrnih dejavnosti.

Še vedno nejasni razlogi za zamenjavo vrha Petrola

Dogajanje v Petrolu je sicer zanimalo tudi državnozborsko komisijo za nadzor javnih financ, nekdanja prva nadzornica in začasna predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popovič pa jim je okoliščine pojasnjevala v četrtek za zaprtimi vrati. Zatrdila je, da so se nadzorniki in uprava razšli, ker uprava ni hotela izvajati sprejete strategije. Nadzorniki bodo te razloge čez mesec dni pojasnili tudi delničarjem na skupščini.