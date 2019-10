Največji zasebni lastnik Petrola Dari Južna je zavrnil vse špekulacije glede morebitne prodaje svojega 10-odstotnega deleža družbe Petrol. Foto: BoBo

Iz skupine Perspektiva Darija Južne, ki obvladuje 10 odstotkov delnic Petrola, so sporočili, da informacije o prodaji njenega deleža v Petrolu ne držijo. Podjetja skupine Perspektiva ne prodajajo svojega deleža v Petrolu, prav tako ne potekajo nobene aktivnosti v zvezi z morebitno prodajo, tudi v naslednjih letih pa podjetja iz skupine ne nameravajo prodati svojega deleža, so bili jasni.

Skupina Perspektiva je, kot omenjeno, največja domača zasebna lastnica Petrola. Največja posamična lastnica družbe je sicer po podatkih s konca letošnjega junija Češkoslovenska obchodni bank z 12,78-odstotnim deležem, sledijo SDH z 12,68-odstotnim deležem, Republika Slovenija z 10,10-odstotnim in Kapitalska družba z 8,27-odstotnim deležem. Država ima v Petrolu neposredno in posredno skupaj približno tretjinski lastniški delež.

Nedavni sporazumni odhod uprave Petrola s Tomažem Berločnikom na čelu precej razburja javnost in politiko. Uradni razlog za odhod, kot ga je javnosti predstavila prva nadzornica družbe Nada Drobne Popović, so razhajanja glede izpolnjevanja strategije družbe.

A v odsotnosti več informacij in zaradi pomena Petrola kot javne delniške družbe ter dejstva, da skupina zadnja leta dosega zelo dobre poslovne rezultate ter širi obseg poslovanja na nova področja, se v javnosti pojavljajo številna ugibanja o razlogih in ozadjih za odhod vodstva.

So v ozadju res ruski interesi?

Med drugim se je omenjalo, da naj bi bili v ozadju ruski interesi po vstopu v Petrol, kar pa je Drobne Popovićeva, tudi nekdanja članica uprave SDH, danes pa finančna direktorica jeseniškega Acronija iz skupine Sij v pretežni ruski lasti, zanikala.

V javnosti so zakrožila tudi ugibanja, da naj bi šlo za poskus LMŠ-ja, da okrepil svoj položaj v Petrolu, kar je sicer premier Marjan Šarec v zadnjih dneh večkrat zanikal. Je pa ob tem dejal, da so nekatere druge stranke iz koalicije že precej dlje na politični sceni. Iz stranke SD so zato že v soboto sporočili, da niso vpleteni v menjavo Petrolove uprave.

Posli v državah nekdanje Jugoslavije

Po nekaterih informacijah bi lahko bili razlog tudi nekateri posli v državah nekdanje Jugoslavije. Omenja se nakup dela energetske dejavnosti, ki se ukvarja s poslovanjem s plinom in električno energijo, od hrvaške družbe Crodux. Ta je v lasti upokojenega hrvaškega generala Ivana Čermaka. Neuradno naj bi bil posel ter tudi nekateri drugi načrtovani prevzemi v regiji, kot so bili zastavljeni, po oceni nadzornikov finančno prevelik zalogaj.

Vlada je sicer v petek SDH pozvala, naj ji do 4. novembra posreduje informacijo v zvezi z zamenjavo uprave Petrola. SDH je zato za dodatne informacije zaprosil nadzornike Petrola, a ti v sredni objavi podrobnosti dogovora z nekdanjo upravo niso razkrili. Po poročanju medijev so vse glasnejša ugibanja, da bo vlada SDH naročila, naj zahteva izredno skupščino delničarjev, na kateri bi lahko predlagali celo menjavo nadzornikov.