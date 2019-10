Na zemljiščih v Ljubljani, Novi Gorici in Novem mestu naj bi stanovanjski sklad zgradil nekaj manj kot 600 stanovanj in 90 vrstnih hiš. Foto: BoBo

"Stanovanjski sklad RS ima soglasje svojega nadzornega organa k sklenitvi pogodb že pridobljeno. Pričakujemo, da bodo pogodbe veljavno sklenjene do 31. oktobra 2019," so v torek povedali v stanovanjskem skladu, ki bo zdaj vladi predlagal dokapitalizacijo, s katero bo poravnal kupnino. Pogodbena vrednost je skupaj 10,16 milijona evrov brez davka oz. 12,27 milijona evrov z davkom.

Direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec je v torek ob postavitvi temeljnega kamna za sosesko Novo Brdo v Ljubljani izrazil pričakovanje, da bo dokapitalizacija izvedena do konca leta. V Ljubljani bodo prenesli zemljišče Podutik Glince, ki bo preneseno po vrednosti 8,9 milijona evrov brez davka oz. 10,73 milijona evrov z davkom. Na zemljišču je trenutno predvidenih 372 stanovanj.

V Novem mestu gre za zemljišča Brod-Drage v vrednosti 820.000 evrov brez davka oz. okoli milijon evrov z davkom. Za zdaj je tam predvidenih 180 stanovanj in 65 vrstnih hiš.

V Novi Gorici pa bo sklad kupil zemljišče Rožna Dolina prenosne vrednosti 440.000 evrov brez davka oz. 536.800 evrov z davkom. Predvidenih je 37 stanovanj in 25 vrstnih hiš.

Sklad (še) nima finančnih virov

Kdaj bodo stanovanja zgrajena, ne želijo ugibati, ker stanovanjski sklad "nima zagotovljenih virov za financiranje izgradnje, prav tako pa nima zagotovljenega stalnega in sistemskega financiranja, iz česar bi lahko financiral gradnjo".

Sklad je poleg teh treh zemljišč kot primerna za prenos z DUTB-ja opredelil še nekaj lokacij. Gre za zemljišča ob Parmovi ulici v Ljubljani, na Vrhniki, v ljubljanski Rožni dolini, v Podutiku na območju kamnoloma, v Zgornjih Gameljnah in v Šmarjah pri Kopru. O morebitnem prenosu teh zemljišč bo vlada odločala posebej.

V stanovanjskem skladu pravijo, da tudi za ta nakup teh nepremičnin in morebitno gradnjo nimajo zagotovljenih finančnih sredstev ali stalnih oziroma sistemskih virov financiranja, "v primeru, da pa bi prišlo do brezplačnega prenosa na Stanovanjski sklad RS, bi to imelo pozitivne učinke na nadaljnje zagotavljanje javnih najemnih stanovanj ter višino najemnine".